En ce moment, un sujet est débattu sur tous les plateaux de télévision : le retour de Dimitri Payet à l’OM est-il une bonne idée ? On en oublierait presque que l’international français n’est pas encore parti de West Ham et que le club londonien se montre, depuis le début de l’affaire, intransigeant. « Il y a trois jours, lui et moi avons eu une réunion. J’ai alors compris ses intentions. Juste avant ma conférence de presse, j’ai demandé à Dimitri s’il confirmait ses intentions ou s’il avait changé d’avis. Il m’a répondu qu’il était sûr de son choix. La meilleure chose à faire était donc de révéler aux supporters et aux autres joueurs ce qui se tramait », avait asséné Slaven Bilic en conférence de presse d’avant-match ce jeudi.

En effet, le joueur était parti au clash avec les Hammers et cela n’avait visiblement pas plu à son entraîneur croate. Dans la foulée, les copropriétaires de West Ham avaient déclaré le joueur intransférable et surtout les supporters commençaient à devenir véhéments. Dans le même temps L’Equipe indiquait que le milieu de terrain s’était mis d’accord avec le club phocéen sur son futur contrat.

West Ham cherche un remplaçant

Ce samedi soir, ESPN avançait que, finalement, les dirigeants des Hammers auraient décidé de vendre leur joueur plutôt que de le laisser saper le moral des troupes et espéraient récupérer 35 millions de livres (un peu plus de 40 millions d’euros) pour son international français. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour les fanatiques de Payet et de l’OM. Les Hammers seraient partis en quête de son remplaçant.

Selon L’Equipe, les dirigeants de West Ham pisteraient l’international islandais Gylfi Sigurdsson pour remplacer Payet. Le seul ennui ? Le prix. Swansea, le club gallois de l’Islandais, demanderait la modique somme de 35 millions d’euros. Toujours d’après les informations du journal, l’OM, qui a fait une offre de 22 millions plus 3M€ de bonus, risque d’avoir de la concurrence d’un club chinois et de quelques prétendants de Premier League. La semaine risque d’être décisive.