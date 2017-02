L’Olympique de Marseille peut se frotter les mains. Les recrues de son Champions Project commencent à trouver leur rythme de croisière. Ainsi, ce mercredi soir, contre l’En Avant Guingamp (2-0, 24e journée de Ligue 1), Morgan Sanson a délivré sa première passe décisive en direction de Bafétimibi Gomis tandis que Dimitri Payet a lui marqué son premier but, sur coup franc. Pour sa première titularisation depuis son retour, le Réunionnais a montré ce qu’il pouvait apporter aux Phocéens d’ici la fin de la saison. Très actif, il a décoché 7 tirs, dont 3 cadrés, créant le danger sur les buts bretons (7e, 24e) et marquant (76e) avant de céder sa place à Franck Zambo Anguissa (78e).

Rudi Garcia se frottait évidemment les mains de cette sortie réussie en conférence de presse d’après-match. « Ils ont tous envie de marquer, mais il faut qu’ils fassent les bons choix. Sur deux ou trois coups, nous aurions pu être plus altruistes. Mais Dim’ est décisif, lui et Morgan l’ont été, avec un but, une passe décisive. Rien de tel pour Dimitri que de démarrer un match pour retrouver la confiance », a lâché le technicien olympien, sourire aux lèvres. Forcément, l’international tricolore (32 sélections, 8 buts) se retrouve en bonne place dans la presse.

Payet savoure

« Payet, le vrai retour gagnant » (Le Parisien), « Payet le temps retrouvé » (L’Équipe), « Payet repart de l’avant, Payet déjà dans le mille » (La Provence) : les titres ne manquent pas de souligner le come-back gagnant du n° 11. Ce dernier, qui court toujours après sa meilleure forme physique après un mois de janvier compliqué du côté de West Ham à attendre que son transfert vers l’Orange Vélodrome se concrétise, a savouré, en zone mixte.

« Ça fait beaucoup de bien de rejouer au foot, de retrouver des sensations, de gagner et de marquer. C’est une belle soirée. J’ai tenté avec plus ou moins de réussite. Ce but me libère. Ce n’est pas le plus beau de mes coups francs mais je prends. Quand on est transféré, c’est toujours mieux de marquer ou d’être décisif rapidement. Ça me permet de prendre confiance et de travailler plus sereinement. Plus le match avançait, plus j’étais en cannes. C’est plutôt de bon augure », a-t-il lâché. Pourvu que ça dure pour l’OM.