« On n’a pas été à la hauteur de l’évènement, les seuls qui ont été à la hauteur, ce sont nos 66 000 supporters. On a eu de la bonne volonté, on l’a vue au départ du match. Mais on a pris deux buts d’entrée, sur des situations qu’on avait pourtant bien fait remarquer », c’est ainsi que Rudi Garcia réagissait à chaud à la défaite humiliante de son Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue (1-5). Heureusement l’OM rejoue dès demain devant son public en Coupe de France. Malheureusement, c’est contre l’AS Monaco qui en a déjà passé huit aux Olympiens (4-0 puis 4-1).

Pour cette occasion, le technicien français se présentait devant la presse ce mardi et, évidemment, les questions sur la débâcle de dimanche ont afflué. « On n’est jamais content de perdre contre le PSG aussi largement, mais c’est aussi le PSG qui avait gagné 4-0 à Barcelone. Certes, on n’est pas le FC Barcelone et on était chez nous. Même dans les conditions où on a abordé ce match-là on aurait pu perdre plus dignement. Ce n’est que trois points. Maintenant, Monaco c’est une qualification. En championnat on est à trois points de Bordeaux, c’est rattrapable », a-t-il commencé en préambule avant d’expliquer quelques raisons du fiasco.

« On prend un but ça va, on en prend un deuxième on baisse pavillon »

« Déjà d’avoir pris deux buts en 15 minutes sur deux trucs qu’on connaissait, les coups de pied arrêtés et les passes entre les lignes. Et à 2-0 de pas avoir de réaction plus importante. D’être capable de revenir dans le match et ne pas en prendre plus. L’histoire montre ça et pas que contre le PSG. On prend un but ça va, on en prend un deuxième on baisse pavillon », a-t-il commenté toujours un brin énervé seulement deux jours après la rencontre. Juste avant ses sentiments de coach.

« Le coach il est enragé, il ne faut pas se laisser gagner par les émotions, savoir raison garder et mettre cette rage sur le terrain demain soir. Je vous avais dit qu’on avait un calendrier et une semaine difficile. L’avantage c’est qu’on rejoue demain. C’est légitime d’être conquérant, d’être chez nous de montrer autre chose qu’au Parc (un terrible 0-0, ndlr) . Le regret que j’ai c’est d’avoir pris cinq buts. Avec la même stratégie et les mêmes joueurs, on aurait pu faire beaucoup mieux », a-t-il conclu. À voir si le message est passé auprès de ses hommes. Réponse demain soir en Coupe de France contre l’AS Monaco.