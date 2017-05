La refonte est en marche du côté du Paris Saint-Germain. Outre les joueurs qui devraient arriver cet été, c’est bien au niveau des dirigeants que ça bouge ! Depuis le départ de Leonardo, le poste de directeur sportif était vacant même si Olivier Létang a repris les fonctions sans toutefois avoir le titre (il était directeur sportif adjoint). L’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi recrutait Patrick Kluivert au poste de directeur du football, mais le Néerlandais n’a, semble-t-il, pas fait l’affaire.

Le club de la capitale était donc à la recherche d’un nouvel homme fort pour diriger son secteur sportif. Si Monchi, qui depuis est devenu dirigeant de l’AS Roma, était convoité, deux hommes semblaient dans la ligne de mire des dirigeants franciliens ces dernières semaines. Le premier était Andrea Berta, l’Italien de l’Atlético Madrid, mais aussi Antero Henrique, connu pour avoir fait les beaux jours du FC Porto pendant de longues années même si son profil sulfureux ne plaisait guère à Paris.

Pourtant, c’est bien ce dernier qui devrait s’engager avec le PSG si l’on en croit les informations de L’Équipe ce mercredi. Le quotidien français annonce que les deux parties sont tombées d’accord ce mardi et que l’officialisation de son arrivée devrait intervenir dans les jours qui viennent, après la finale de la Coupe de France (contre Angers samedi). Une date pas forcément anodine quand on sait que c’est à ce moment-là qu’Olivier Létang, démissionnaire, n’aura plus de fonctions au PSG, formation qui espère toujours offrir une porte de sortie intéressant à un Patrick Kluivert de plus en plus isolé.