Une nouvelle dimension. Après ses performances avec l’Atlético Madrid (finaliste de la Ligue des Champions, 3e de Liga) et l’équipe de France (finaliste de l’Euro, meilleur buteur du tournoi), Antoine Griezmann (25 ans) a basculé dans un nouveau monde. Le nom du natif de Mâcon, désormais considéré comme une référence à son poste en Europe et dans le monde, est sur toutes les lèvres. De Manchester United à Chelsea en passant par le Paris SG ou Manchester City, l’international tricolore (39 sélections, 14 buts) ne cesse d’être annoncé sur le départ.

Seulement, le Français, qui a déjà longuement répondu à ces questions pour France Football récemment, commence à être lassé de toute cette agitation. Au cours d’un entretien accordé au quotidien sportif espagnol As, Grizi a tapé du poing sur la table pour balayer tous ces bruits. « Vais-je partir ? Je n’aime pas cette question, ce type de questions sur mon avenir ne me plaisent pas. Pourquoi ne demande-t-on pas à des joueurs comme Cristiano, Messi ou Bale ce qui se passera pour eux et où ils joueront la saison prochaine ? », a-t-il lâché, visiblement un poil irrité.

Il déclare sa flamme à l’Atlético

« Je n’aime pas non plus qu’on me pose ces questions moi non plus. Je suis heureux et je prends du plaisir à l’Atlético, ne me demandez plus rien sur mon avenir », a-t-il lancé. Une mise au point des plus claires de la part du Colchonero, sous contrat avec le club madrilène jusqu’en juin 2021. Fatigué de devoir se répéter, il s’est montré franc et direct, ajoutant par ailleurs son bonheur d’évoluer du côté du Vicente Calderon.

« Je suis très heureux à l’Atlético, je suis fier de jouer pour ce public, avec ces partenaires, avec cet entraîneur. Je veux essayer de rendre la confiance et l’affection que m’a toujours montrée l’Atlético et son public. Je veux marquer des buts et amuser les gens », a-t-il conclu. C’est dit ! Qu’on se le dise, Antoine Griezmann ne veut pas entendre parler de mercato ! Pour l’instant...