Julian Draxler au PSG, ça brûle. Hier soir, les voyants apparaissaient clairement au vert pour le club de la capitale dans ce qui est devenu un dossier majeur du mercato hivernal. Il faut dire qu’il a été bien aidé par le forcing de l’international allemand pour quitter Wolfsbourg, un club qu’il n’a jamais véritablement aimé. Écarté par Valérien Ismaël ces derniers temps, il a refait surface lors des deux dernières journées de Bundesliga, le week-end dernier et hier soir. C’est d’ailleurs lui qui a délivré une passe décisive à Mario Gomez lors du succès 2-1 des Loups à l’extérieur, contre le Borussia Mönchengladbach.

Le début d’un retour en grâce ? Pas vraiment selon Le Parisien, qui cite l’un des conseillers du joueur. « Une chose est sûre, il a disputé ce soir (ndlr : hier soir) son dernier match avec Wolfsbourg ». Plutôt souriant sur le pré, Draxler semble avoir la certitude qu’il quittera la Bundesliga. Pour aller au PSG comme annoncé ? Ce n’est pas encore sûr, car Arsenal n’a pas baissé les bras selon le même conseiller.

« Rien n’est fait. Julian hésite encore entre le PSG et Arsenal. Pour le moment, il réfléchit. Une décision sera prise dans les prochains jours », a-t-il déclaré. Le duel entre Arsenal et le PSG ne serait donc pas encore terminé, malgré un accord verbal entre Draxler et le club francilien autour d’un contrat de quatre ans et demi. Arsenal présente des arguments sérieux, même si Paris semble posséder une longueur d’avance dans les négociations. Il faudra ensuite trouver un terrain d’entente avec Wolfsbourg, prêt à vendre son joueur, mais pas à n’importe quel prix. On parle désormais d’un montant aux alentours de 40 M€.