La saison est finie, place au mercato ! La transition n’est pas aussi rude évidemment et du côté de l’Olympique de Marseille, cela fait plusieurs semaines que le marché des transferts estival agite l’esprit des nouveaux dirigeants. Le président Jacques-Henri Eyraud travaille d’arrache-pied, le directeur Andoni Zubizarreta multiplie les contacts et les rendez-vous, dans l’optique de réaliser un mercato aussi bien qualitatif que quantitatif. Comme nous vous l’avions révélé dès le 14 mars dernier, le retour de Steve Mandanda est déjà très avancé, ce que relaye à nouveau L’Equipe aujourd’hui.

Mais c’est un autre dossier qui a également connu un coup d’accélérateur récemment. Le quotidien sportif évoque l’existence d’une rencontre entre l’agent de Valère Germain et Andoni Zubizarreta pour évoquer un possible transfert cet été. L’OM avait déjà tenté le coup l’été dernier, mais l’AS Monaco, séduit par la saison niçoise de son attaquant, avait préféré dire non. Ce qui ne serait plus forcément le cas aujourd’hui, d’autant que Valère Germain est très intéressé par le challenge marseillais et ne l’a jamais caché. Valère Germain pourrait donc devenir l’une des premières recrues offensives de Marseille dans les prochaines semaines.

Moussa Sissoko est ciblé

L’OM ne recherche évidemment pas qu’en Ligue 1 mais reste attaché aux situations des internationaux français. Ainsi, le faible temps de jeu de Moussa Sissoko à Tottenham n’a pas échappé aux dirigeants, qui ont entamé les premières démarches. Le milieu tricolore, qui avait épaté son monde lors de l’Euro 2016, a vécu une saison très contrastée avec les Spurs, et pourrait quitter Londres cet été, un an seulement après avoir été recruté pour 35 M€ à Newcastle.

« Comment l’OM drague Moussa Sissoko », titre ainsi le Journal du Dimanche, évoquant notamment des coups de fil de Patrice Evra (qui aurait agi pareillement avec Mario Mandzukic de la Juventus Turin) pour mieux cerner le projet olympien. Déjà courtisé par l’OM lorsqu’il évoluait à Toulouse, Moussa Sissoko sera-t-il sensible à une éventuelle offre olympienne ? A 27 ans et dans le but de rester bien visible pour la Coupe du Monde 2018, il pourrait considérer avec attention une venue sur la Canebière.