« Nous travaillons prioritairement sur le marché local, L1 et Français de l’étranger. Nous avons aussi vu beaucoup de matches de Ligue Europa. Rudi et moi déterminons les profils puis nous comparons avec les informations recoupées par nos recruteurs. » Récemment interrogé sur les intentions de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato, le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta a clairement indiqué qu’il ne comptait pas se limiter au territoire hexagonal pour dénicher les futurs renforts marseillais.

Très actif, le dirigeant espagnol aura donc la charge d’étoffer tous les secteurs de jeu de l’OM. Mais dernièrement, c’est surtout le futur visage de l’entrejeu olympien qui fait parler. Que ce soit avec l’évocation de pistes plausibles, comme celle menant au Nantais Valentin Rongier, ou d’autres plus ambitieuses comme Cesc Fabregas. Une chose est sûre en tout cas : Zubi multiplie les options. Le média italien Il Secolo XIX confirme d’ailleurs cette tendance.

L’OM parti observer deux cibles en Serie A

L’OM aurait ainsi envoyé des émissaires le week-end dernier du côté de Gênes à l’occasion du match entre la Sampdoria et le Chievo Vérone. Le but de la venue des scouts marseillais était d’observer deux milieux de terrain arrivés à la Samp’ l’été dernier : le Polonais Karol Linetty (22 ans) et le Belge Dennis Praet (23 ans). Coïncidence, le second a remplacé le premier durant la rencontre (1-1), permettant ainsi aux Marseillais de pouvoir juger les deux hommes chacun leur tour. Cependant, ces deux pistes sont encore loin d’être réalisables. Contacté par nos soins, l’agent de Linetty, Szymon Pacanowski, a en effet fait savoir que son protégé n’avait pas spécialement envie de plier bagage un an seulement après son arrivée en Ligurie.

« Je ne suis pas au courant. Beaucoup de clubs viennent observer Linetty chaque week-end. Peut-être qu’ils (les Marseillais) travaillent sur ce dossier, mais nous n’avons eu aucun retour. Je ne pense pas que Karol ait envie de partir, mais vous savez ce qu’est le monde du football. Karol est heureux à Gênes, il a un long contrat (jusqu’en 2021, ndlr). L’Olympique de Marseille est un grand club, il n’y a aucun doute là-dessus, mais pour le moment, nous n’avons étudié aucune option. » Quant au clan Praet, l’un des représentants du Belge, Martin Riha, nous a également confié que l’ancien pensionnaire d’Anderlecht avait un objectif bien précis en tête. « Il se concentre sur la prochaine saison. Il veut devenir un joueur important dans son équipe. » Avant toutefois de conclure par une phrase qui laisse entrevoir une lueur d’espoir si l’intérêt marseillais se confirme. « Bien sûr que nous serons toujours à l’écoute de tout projet intéressant. » À suivre.