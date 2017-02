« Comme, volontairement, on n’a pas fait de cession de joueurs malgré des offres comme pour Tolisso, il faudra regarder ce qui se passe avant la fin de l’année et je pense qu’il y aura des ventes très significatives d’ici le 30 juin. (...) On est obligé de rien, car on fait des bénéfices même sans cession. Mais on a 170 M€ de plus-value potentielle et il y aura bien un moment où le stock pourra s’écouler, comme on a pu le faire avec Samuel Umtiti ou Karim Benzema ». Mercredi dernier, au cours d’une conférence téléphonique, Jean-Michel Aulas avait affirmé que certains départs majeurs interviendraient au cours du prochain mercato estival.

Évidemment, qui dit ventes significatives dit ventes de joueurs à forte valeur marchande, et deux noms ont rapidement été lancés comme potentiels candidats au départ. Forts de leurs statuts de tauliers de l’OL et suscitant l’intérêt sur le marché des transferts depuis quelques mois voire quelques années, Corentin Tolisso comme Alexandre Lacazette ont ainsi été annoncés comme partants au cours du prochain mercato estival. Jean-Michel Aulas, désireux de reprendre la main sur ces deux dossiers et de ne pas laisser penser qu’il serait contraint de céder ses poules aux œufs d’or, a tenu à rectifier le tir ce dimanche en zone mixte après la large victoire des siens face à Metz (5-0).

« La priorité sera de conserver Tolisso et Lacazette »

« Vous avez vu que beaucoup de clubs étaient dans les tribunes pour regarder bon nombre de nos joueurs, ce qui n’est pas une bonne nouvelle d’un point de vue sportif puisque ça veut dire qu’on va être sollicité. Mais quand j’ai évoqué le fait que l’Olympique Lyonnais avait le plus gros stock de valeur de joueurs, ce n’est pas pour laisser partir Corentin ou Alexandre Lacazette. Ceux qui l’ont écrit se sont trompés. Si on peut les garder, évidemment qu’on va les garder et, à ce moment-là, d’autres joueurs seront sollicités », explique le président de l’OL, désireux de vouloir conserver les deux tauliers.

« ,Bien sûr, la priorité sera de les conserver. La meilleure chose, ce serait de remporter la Ligue Europa, ça faciliterait beaucoup les choses. Ce soir (dimanche), il y avait cinq clubs parmi les futurs quarts de finaliste de la Ligue des Champions qui étaient dans les tribunes, on sait qu’il y a de l’attirance. Mais j’ai bon espoir parce que je sais que Corentin et Alexandre ont envie de gagner des titres ici et si l’OL devient l’égal des plus grands sur le plan européen, ils resteront et j’en serai très heureux », conclut-il. Après tout, pour mieux vendre ses joueurs, mieux vaut les déclarer intransférables !