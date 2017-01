« Actuellement, on essaie de réaliser une grosse opération au mercato, mais il faut être discret. Je ne sais pas si ça pourra se faire, mais cela vaut le coup de la tenter. On essaie de se renforcer avec cela. Gérard (Houllier, conseiller extérieur en matière sportive) va nous aider car il faut parler anglais pour cette opération. » Ces derniers jours, le président des Gones Jean-Michel Aulas avait fait saliver les supporters rhodaniens en annonçant que l’OL cherchait à réaliser un gros coup dans sa quête de renforts offensifs cet hiver.

Un désir illustré par un intérêt avoué pour deux joueurs de Manchester United : le Hollandais Memphis Depay et le Belge Adnan Januzaj. Le premier se morfond sur le banc à Old Trafford (0 titularisation), tandis que le second enchaîne les prêts au Borussia Dortmund puis à Sunderland où il évolue actuellement. Deux cibles (en plus de l’Angevin Nicolas Pépé et du Jamaïcain Leon Bailey) séduisantes qui sont toutefois encore loin d’un avenir lyonnais. Notamment en ce qui concerne Depay.

MU impose ses règles pour Depay

Car si nous vous indiquions que l’international oranje (27 sélections, 5 buts) n’était pas insensible à un potentiel départ vers la capitale des Gaules, le Daily Mail affirme que les Gones vont devoir se mesurer à un premier obstacle s’ils veulent récupérer le joueur : faire face à l’imposant salaire de Depay de 115 000€ hebdomadaires (soit 460 000€ mensuels). Des émoluments qui ne seront pas pris en partie en charge par MU puisque le média anglais indique que si un départ de Depay est possible, les Red Devils comptent uniquement entendre parler d’un transfert.

Et c’est là que l’opération commence à coûter très cher. En effet, en plus de ce salaire conséquent, le Daily Mail indique que ce sont pas moins de 17 M€ qui seront demandés pour le transfert d’un élément acheté quasiment le double en 2015. Une somme que l’OL risque d’avoir du mal à sortir. Dans son édition du jour, Le Progrès affirme que les Gones « établissent pour chaque joueur le ratio performance sportive-investissement » avant de passer à l’action. Or le rendement actuel de Depay risque d’être un frein considérable au du prix fixé.