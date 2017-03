Un soulagement. Pour la première fois depuis le début de l’année 2017, Grzegorz Krychowiak (27 ans) a joué avec l’équipe première du Paris SG. Le milieu de terrain était titulaire ce mercredi soir, face à Niort (0-2, 8e de finale de Coupe de France). Auteur d’une partie correcte, il a cédé sa place à un quart d’heure de la fin à Javier Pastore (26 ans), qui s’est chargé de faire la différence. Avant cela, le natif de Gryfice, recruté l’été dernier pour près de 35 M€, avait dû se contenter de deux apparitions avec la réserve en CFA. Une situation sur laquelle il est longuement revenu au micro du média polonais Sport.pl.

« Je suis dans une situation difficile. Mais d’autres bons joueurs ont connu ça. En effet, tout ne se passe pas comme prévu, mais c’est un test et je dois le passer. Je vais travailler et attendre les opportunités. J’essaie de ne pas broyer du noir, de rester optimiste. Il n’y a pas d’autres issues que de travailler dur », a-t-il lâché, tenant un discours raisonnablement optimiste. « Je suis en concurrence avec de très bons joueurs (Rabiot, Motta). Mais s’imposer dans un club comme le PSG prend du temps. Il faut s’adapter au style de jeu, au vestiaire. En fait, jouer ou pas ne dépend que de moi. Si je montre au coach sur le terrain que je suis le meilleur, alors je jouerai. Mais si je ne lui prouve pas, je dois continuer à travailler dur. J’aurai ma chance à nouveau et je devrai la saisir », a-t-il assuré.

Il ne pense pas encore au mercato

Dans le dur, l’international polonais (43 sélections, 2 buts) tente de trouver des explications à ses problèmes dans la capitale, où il a été « très bien accueilli » et où « l’ambiance est bonne ». « C’est la première fois de ma carrière que j’ai un problème de ce genre. J’essaie de travailler comme avant. Comme je le faisais quand je jouais à Séville ou avec la Pologne à l’Euro 2016. Je ne peux pas changer mon approche du métier, même si ce test est difficile. C’est énervant. Mais quand je me pose des questions sur ma situation au PSG, je trouve toujours des réponses sur le terrain. Je dois démontrer que je suis meilleur. (...) Je n’ai pas eu de matches amicaux pour me préparer. J’ai pris la saison en route. Il n’était pas facile d’apprendre les rouages de l’équipe, de changer d’environnement », a-t-il lancé, expliquant qu’il n’en avait pas parlé avec Unai Emery .

Malgré tout, l’ancien Sévillan, déjà cantonné à un rôle secondaire en première partie de saison, n’a jamais pensé à un départ en janvier. « Quand un joueur ne joue pas, il pense à plusieurs choses. Mais je n’ai jamais pensé à partir. Pour moi, quitter le PSG au bout de six mois n’aurait eu aucun sens », a-t-il avoué, préférant ne pas se projeter sur le prochain mercato. « Il reste deux mois et demi avant la fin de la saison, je veux les mettre à profit pour travailler, me battre. Je suis venu ici pour jouer et je ne vais pas rendre les armes au bout de six mois. Ce n’est pas dans mon tempérament. On verra en juin », a-t-il conclu. Bien décidé à renverser la vapeur, Grzegorz Krychowiak a les crocs. À lui de jouer.