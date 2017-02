Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Grzegorz Krychowiak en sait quelque chose. Arrivé cet été en provenance du FC Séville contre la somme de 26 millions d’euros, le milieu de terrain de 27 ans n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’entrejeu parisien. Auteur de prestations décevantes, souvent un cran en dessous de ses coéquipiers, le Polonais a rarement brillé depuis le début du présent exercice.

À tel point que le natif de Gryfice a évolué avec la CFA contre Granville il y a deux semaines (3-0), et a une nouvelle fois demandé de jouer avec l’équipe réserve ce samedi après-midi contre Bergerac suite à son non-convocation dans le groupe d’Unai Emery pour la rencontre face à Toulouse ce dimanche (26e journée de Ligue 1). Présent en conférence de presse ce samedi, le coach parisien s’est exprimé sur la situation délicate de l’ancien Rémois.

« Rabiot est mieux à ce poste »

« Comme il l’a demandé, Grzegorz Krychowiak jouera ce samedi avec la CFA. J’ai parlé avec tous les joueurs, donc aussi avec Krychowiak. Il a joué beaucoup de matches (...) Mais aujourd’hui, il y a de la concurrence au poste auquel il a joué beaucoup de matches en première partie de saison. C’est un poste très spécifique, très difficile, et les caractéristiques de l’équipe à ce moment de la saison font que je décide ainsi pour le moment », a déclaré le technicien basque. En effet, la concurrence est rude au sein de l’effectif du club de la capitale. Et pendant que Krychowiak sombrait, un autre Parisien brillait sur le pré, en la personne du jeune Adrien Rabiot, encore étincelant face au FC Barcelone en début de semaine en Ligue des Champions (4-0, 8e de finale aller).

Unai Emery s’est montré assez clair sur le sujet : l’international français de 21 ans est devant le Polonais dans la hiérarchie du milieu de terrain parisien. « Pour l’instant, Rabiot est mieux à ce poste. C’est la concurrence. Sentinelle, c’est un poste spécifique et difficile à jouer. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer à ce poste. Mais Adrien a les capacités, et peut très bien jouer à ce poste. Après c’est un jeune joueur, il peut progresser, apprendre et prendre de l’expérience. Sa polyvalence est bonne pour l’équipe. Mais à ce poste très spécifique et difficile, il n’y a que quelques joueurs pour y jouer. Je crois que Thiago Motta et Rabiot peuvent bien y jouer », a expliqué Emery. Krychowiak est prévenu. À lui de tout faire pour récupérer une place dans le onze de départ du PSG.