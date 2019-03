18 ans et déjà tout d’un grand ? Arrivé à Chelsea en 2007 à tout juste sept ans, Callum Hudson-Odoi a parcouru un long chemin depuis ses débuts au centre de formation des Blues. Après plusieurs années passées avec les équipes de jeunes du club londonien, l’ailier anglais a, en effet, découvert les pelouses de Premier League ou encore de FA Cup la saison passée. Une première fois convoqué par Antonio Conte pour le quart de finale de Carabao Cup le 20 décembre 2017, qu’il a passé sur le banc, le joueur aujourd’hui âgé de 18 ans a ensuite disputé ses premières minutes avec l’équipe première de Chelsea le 28 janvier 2018 en Coupe contre Newcastle United. Mais après quatre apparitions avec les Blues la saison passée, le principal concerné s’est véritablement révélé ces derniers mois.

Désormais membre à part entière du groupe professionnelle, Callum Hudson-Odoi a en effet beaucoup plus de temps de jeu cette saison sous les ordres de Maurizio Sarri, arrivé l’été dernier sur le banc londonien pour remplacer Antonio Conte. Jamais titularisé en Premier League (six apparitions), le natif de Wandsworth s’est notamment illustré sur la scène européenne. Présent lors de huit matches des Blues en Ligue Europa, ce dernier a en effet été décisif sur cinq d’entre eux puisqu’il a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives. Auteur d’une réalisation et d’un caviar face au PAOK Salonique le 29 novembre, il a par exemple remis ça trois mois et demi plus tard. Sur la pelouse du Dinamo Kiev la semaine dernière, l’ailier gauche a amplement participé au large succès des siens (5-0, victoire 3-0 à l’aller). Suffisant pour taper dans l’œil de Gareth Southgate.

« C’est un rêve devenu réalité »

Car s’il n’a pas beaucoup joué cette saison, la faute à une concurrence très rude avec notamment Eden Hazard, Callum Hudson-Odoi a su saisir sa chance à plusieurs reprises pour être finalement appelé en sélection. Mardi, Gareth Southgate a fait appel à lui, suite à quelques forfaits, pour les matches des éliminatoires de l’Euro 2020 face à la République Tchèque (vendredi à 20h45) et contre le Monténégro (lundi à 20h45). « La journée a été folle, mais connaître ma première convocation en sélection est un sentiment incroyable. (...) C’est un rêve devenu réalité. Maintenant, je dois travailler dur, profiter de chaque instant et continuer à travailler pour, je l’espère, avoir un impact quand j’en aurai l’occasion », a alors déclaré le joueur de Chelsea dans des propos relayés par The Times.

Et à 18 ans, l’ailier anglais a déjà fait ses preuves également avec le maillot anglais. En 2017, il a en effet pris part aux aventures de l’équipe d’Angleterre des moins de 17 ans. Après un échec en finale de l’Euro, Callum Hudson-Odoi et ses coéquipiers ont été sacrés champions du Monde U17 quelques mois plus tard. Titulaire lors des quatre matches de la phase finale, le joueur de Chelsea avait réalisé deux passes décisives en finale face à l’Espagne (5-2). Reste désormais à savoir s’il réussira aussi un jour à décrocher la Coupe du Monde avec les Three Lions. Mais pour le moment, Callum Hudson-Odoi n’en est qu’au début de son aventure en sélection.