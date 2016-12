Mercato hivernal 2016. Mathieu Debuchy regagnait la France en s’engageant en faveur des Girondins de Bordeaux le temps d’un prêt. L’arrière droit, qui n’a au final pas réussi son pari d’obtenir une place dans les 23 pour l’Euro, aurait pourtant pu connaître une toute autre trajectoire. En effet, outre le club au scapulaire, Manchester United était apparemment intéressé par son profil.

« Je ne jouais pas beaucoup, c’était Manchester United, il n’y a rien d’autre à dire. Pour moi c’était presque inespéré et le coach a dit non. C’est quelque chose que je n’ai pas apprécié. Il ne m’utilisait pas, alors je ne vois pas quel était son intérêt. (...) J’ai eu des opportunités en fin de mercato. Malheureusement, le club n’a pas voulu me libérer », déclarait il y a peu l’ancien Lillois dans les colonnes de L’Équipe, ne niant pas avoir eu par ailleurs d’autres touches à l’été avec la Fiorentina et l’Espanyol Barcelone, et taclant au passage Arsène Wenger.

La réponse cinglante d’Arsène Wenger

Le technicien alsacien a-t-il joué un mauvais tour à son joueur aujourd’hui âgé de 31 ans en l’empêchant de rallier l’une de ces formations européennes au projet alléchant ? Faux, répond le manager des Gunners : « Manchester United n’a formulé aucune offre pour lui. Ce n’est pas vrai. C’est surprenant d’entendre des choses pareilles », lance en conférence de presse celui qui a pris place sur le banc de touche londonien il y a maintenant 20 ans, avant de poursuivre : « Je lui ai donné l’opportunité de rejoindre Bordeaux il y a un an en prêt, mais personne n’est venu aux nouvelles durant l’été, ni la Fiorentina, ni l’Espanyol. Certaines choses dans cet article ne sont pas vraies », lâche le tacticien âgé de 67 ans, passablement agacé.

Pour Wenger, les déclarations de Debuchy n’ont donc pas une énorme valeur, et l’entraîneur analyse ces propos comme ceux d’un élément frustré : « C’est un article de frustration pour un joueur qui est blessé. Il faut prendre un peu de distance face à cet article », assène-t-il, relayé par le Daily Mirror, balayant d’un revers de main l’idée selon laquelle il ne parlerait plus à son défenseur : « Nous discutons. Il y a de la communication avec chaque joueur », se défend le manager de l’actuel quatrième au classement du championnat d’Angleterre. La réponse ne s’est pas faite attendre, et Debuchy en prend ici pour son grade. Pas sûr que cela aide à calmer les tensions...