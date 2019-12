Tout est allé très vite. Le 5 décembre dernier, Everton annonçait le licenciement de Marco Silva, suite aux résultats catastrophiques des Toffees en championnat. Il faut dire que la formation de Liverpool pointe actuellement à une triste seizième place en Premier League ; une position clairement pas en adéquation avec les investissements relativement importants réalisés par le club depuis des années déjà. Duncan Ferguson avait assuré l’intérim lors de ces derniers matchs.

Le 10 décembre, c’était au tour de Carlo Ancelotti de prendre la porte du côté de Naples, notamment à cause des mauvais résultats de l’équipe en championnat, et d’un climat pour le moins particulier autour du club. Même si les médias anglais ont surtout parlé d’Unai Emery et même de David Moyes pour occuper le poste de coach à Everton, peu à peu la rumeur Ancelotti a été lancée dans les différents tabloïds. Et visiblement, ça a dépassé le stade de simple rumeur.

Un accord aurait été trouvé ce lundi

Sky Sports, qui affirmait plus tôt dans la journée que le tacticien était sur place, annonce ainsi qu’un accord de principe a été trouvé entre Carletto et Everton ce lundi. Les négociations ont effectivement bien progressé au cours de la journée, et ce sont Farhad Moshiri, l’actionnaire majoritaire du club, ainsi que le président Bill Kenwright, qui ont fait de l’Italien la priorité pour le banc de Goodison Park.

Le média ne donne pas encore d’informations plus approfondies sur les modalités du contrat qui attend l’ancien du Paris Saint-Germain, mais ce dernier s’apprête donc bien à retrouver la Premier League après une belle étape à Chelsea (2009-2011). Il avait notamment reporté une Premier League et une FA Cup avec les Blues. C’est cependant une toute autre paire de manches qui l’attend du côté d’Everton, puisqu’il va devoir éloigner le club de la zone rouge et éventuellement tenter de grappiller une place en Europa League...