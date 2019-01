Une semaine. Cela fait une semaine que l’avion transportant Emiliano Sala et son pilote, David Ibbotson, a disparu des radars. Un drame qui a touché toute la planète football en plein cœur. Si les recherches pour retrouver les deux hommes ont repris grâce à la générosité de nombreux donateurs, l’émotion est toujours vive de Nantes à l’Argentine, en passant par Cardiff. C’est là-bas que l’attaquant âgé de 28 ans devait poursuivre sa carrière. Si les dirigeants de l’écurie galloise avaient pris la parole, les joueurs et l’entraîneur, Neil Warnock, étaient restés silencieux jusqu’à présent. Interrogé à ce sujet, Sol Bamba a évoqué cette terrible épreuve. Ses propos sont relayés par le Wales Online. « C’est une tragédie humaine et si vous êtes humain, vous serez blessé par ça. Si vous avez un cœur, vous serez affecté par ça ».

Cardiff traumatisé

Il a ajouté : « Même s’il ne faisait pas entièrement partie de l’effectif, dès la minute où il a signé pour nous, il faisait partie de nous. Donc, tout le monde avait l’impression qu’il faisait partie de l’équipe. Nous devons espérer car les corps n’ont pas été retrouvés encore. Même si l’espoir est très mince, nous aimerions penser que la fin pourrait être belle. Ce fut une semaine difficile pour tout le monde. Nous avons tous été blessés et affectés par ça. Pour être honnête, personne ne pouvait y croire. Au départ, nous pensions juste que c’était une mauvaise blague. Mais nous avons un chat sur lequel le groupe échange et certains gars ont posté des nouvelles. Quand nous avons réalisé que c’était vrai, nous avons tous parlé ensemble par message et certains se sont appelés. L’entraînement a été bien sûr annulé mais le jour suivant, nous étions ensemble. Tout le monde était choqué ».

Choqué, Neil Warnock l’était également, lui qui avait fait du buteur des Canaris sa grande priorité afin d’aider son équipe à se maintenir en Premier League. Ce lundi, le technicien de 70 ans, qui prendra sa retraite en fin de saison, s’est exprimé pour la première fois depuis la disparition d’Emiliano Sala. Dans une salle pleine à craquer et dix fois plus remplie qu’habituellement, Warnock a pris la parole, non sans émotion. « Je veux présenter mes excuses pour ne rien avoir fait la semaine dernière. Jeudi ou vendredi dernier, c’était un petit peu trop tôt. J’étais content que Ken Choo soit intervenu. De mon point de vue, je suis dans le football depuis 40 ans et ça a été de très loin la pire semaine de ma carrière. Je ne peux pas comprendre la situation. Quand je regarde Romina (la soeur d’Emiliano Sala) et la famille, c’est une situation très difficile et je regarde ça comme si c’était ma propre famille ».

Warnock rend hommage à Sala

Il poursuit : « mes pensées sont avec eux et nous avons un gros plus avec nos fans et ceux de Nantes. C’est aussi bien que nous ayons un match demain. Les garçons n’avaient pas rencontré le joueur (...) Je l’aurais appelé Emile car je lui avais dit que je n’arriverais pas à prononcer son prénom. Il était venu sur le terrain d’entraînement, à la moitié de sa visite médicale de vendredi. J’étais allé le voir deux ou trois minutes et je lui ai dit que vu ce qu’il portait, il s’intégrerait bien dans notre équipe. Il portait un jean troué ». Warnock a ensuite ajouté : « C’est un territoire inconnu. Des choses comme ça ne doivent pas arriver. Et bien que j’ai de l’expérience, cela m’a frappé encore plus fort que n’importe qui ici. J’avais rencontré le joueur à plusieurs occasions et je savais à quel point il était excité ». L’inverse était aussi valable. L’entraîneur de Cardiff a eu ensuite quelques mots pour la famille d’Emiliano Sala.

« Si c’était mon garçon, je voudrais continuer les recherches une semaine voire plus. C’est une famille charmante et je peux comprendre ». La famille de Cardiff est touchée. Et pourtant, si elle peut compter sur ses fans, elle va devoir se relever en retrouvant les terrains demain face à Arsenal. « J’aimerais dire que nous sommes mieux. Mais à cause des circonstances, et je comprends la position de Romina, je pense que c’est une situation étrange et tout le monde espère voir le garçon de retour. Mais ça ne va pas mieux cette semaine. J’ai eu un nouvel échange avec les garçons ce matin et un ou deux ont parlé, car vous ne réalisez pas le traumatisme que c’est. J’ai été surpris par le nombre de joueurs qui ont demandé de l’aide ». Enfin, Neil Warnock a évoqué l’enquête en cours et le cas du pilote qui fait polémique. « Je me demandais si quelqu’un allait me demander si j’avais déjà pris cet avion. J’ai pris deux fois des avions comme celui-ci, mais je pense que ceux que j’avais pris devaient avoir deux moteurs. Mais je suis allé plusieurs fois à Nantes et je crois bien avoir eu ce pilote, qui était un pilote fabuleux ». Les recherches se poursuivent actuellement pour tenter de retrouver les deux hommes portés disparus depuis lundi dernier.