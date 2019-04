La victoire de Manchester City sur la pelouse de Manchester United a peut-être scellé le titre de champion d’Angleterre, alors qu’il reste 3 journées de championnat à disputer. La victoire des Citizens à Old Trafford lui offre un point d’avance sur Liverpool, qui n’a pourtant perdu qu’un match cette saison. Alors que la fin de saison approche, le temps des récompenses est venu.

La très attendue équipe type de la saison a été dévoilée par Skysports ce jeudi matin. Et elle fait la part b elle aux deux équipes qui dominent le championnat cette saison. Six joueurs appartiennent à Manchester City, quatre proviennent de Liverpool et, surprise, un vient de Manchester United. Il s’agit de Paul Pogba, le milieu français des Red Devils ! Le débat est déjà lancé en Angleterre sur le bien-fondé de la présence du Français dans ce onze, qui, rappelons-le, est établi par les joueurs de Premier League.

Salah et Hazard absents !

Au but, on retrouve Ederson, dernier maillon d’une défense essentiellement Red, avec Alexander-Arnold et Roberton en latéraux, Van Dijk et, deuxième Français du onze, Aymeric Laporte ! Au milieu, Pogba est accompagné de Fernandinho et Bernardo Silva. L’attaque, elle, a de quoi effrayer bien des défenses puisqu’elle est composée de Sadio Mané, Sergio Agüero et Raheem Sterling, trois joueurs en course pour le titre de meilleur joueur.

Deux absents majeurs sont à noter. On parle évidemment du meilleur joueur de la saison passée, Mohamed Salah, et du meilleur joueur de Chelsea et candidat au titre de meilleur joueur de la saison actuelle, Eden Hazard. Les places sont chères en attaque, et les deux hommes ont finalement récolté moins de votes que Mané et Sterling, les deux ailiers choisis cette saison. Alors, que pensez-vous de ce onze ?