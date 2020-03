Il y a encore quelques semaines, les fans de Liverpool parlaient probablement de la fin de saison avec le sourire. Le titre de champion d’Angleterre semblait ainsi promis aux Reds, trente ans après leur dernier sacre national, et l’équipe était toujours engagée en Ligue des Champions et en FA Cup. Aujourd’hui, la formation de Jürgen Klopp a pris la porte en Europe et en Coupe, et on ne sait pas si elle pourra soulever le trophée de vainqueur de Premier League en fin de saison.

Effectivement, en Angleterre, on parle déjà d’arrêt total du football jusqu’au mois de septembre, au minimum, comme mesure de précaution face à l’épidémie de coronavirus qui se propage en Europe. Les 25 points d’avance qu’ont les Reds sur Manchester City à neuf journées de la fin pourraient donc s’avérer complètement anecdotiques au final... Outre-Manche, trois options sont ainsi envisagées en cas d’arrêt définitif du football pour la saison.

Liverpool privé de titre en cas de saison blanche

Le sérieux média Sky Sports dévoile ainsi les trois options à l’étude actuellement. La première ravirait a priori les fans liverpuldiens, puisque le titre serait accordé à Liverpool et il n’y aurait pas de relégation en fin de saison. On pourrait ainsi se retrouver avec un championnat à vingt-deux équipes, puisque deux équipes de Championship seraient ainsi promues. Autre option : le classement actuel serait pris en compte, et les récompenses de fin de saison seraient attribuées en fonction de la position de chaque équipe avant l’interruption du championnat.

Là aussi, Liverpool serait sacré, alors que Bournemouth, Aston Villa et Norwich seraient relégués. Une décision qui ferait polémique, notamment parce qu’Aston Villa a un match en retard par rapport au reste des équipes de bas de tableau et pourrait sortir de la zone rouge en cas de victoire. Enfin, la troisième option serait de tout simplement annuler la saison et la compter comme saison blanche, à l’image de ce que Jean-Michel Aulas souhaite pour la Ligue 1. Et dans ce cas là, Liverpool serait bien privé de titre... Plus qu’à attendre donc, mais le champagne qui était déjà au frais chez certains pourrait ne jamais sortir du frigo...