L’épidémie de coronavirus s’abat sur l’Europe et a logiquement complètement chamboulé le calendrier sportif de cette fin de saison. Ce week-end, il n’y aura du football pratiquement nulle part sur le Vieux Continent, et cette situation devrait durer encore plusieurs semaines, puisque la plupart des ligues ont annoncé un arrêt total jusqu’au mois d’avril, au minimum. De nouvelles décisions seront alors prises, en fonction de l’avancée du virus dans les pays de l’ouest européen.

Mais comme l’explique le média anglais The Independent, les fans de football feraient peut-être mieux de se préparer aux pires scénarios possibles. Le journal explique ainsi que les autorités du football sont déjà préparées pour assumer un arrêt total jusqu’au mois de septembre, au minimum. La publication britannique s’appuie également sur une source qui lui aurait confié que l’idée d’une reprise du football dès le mois d’avril est juste ridicule.

L’UEFA va avoir les pleins pouvoirs

Mardi, la réunion de l’UEFA devrait aller dans ce sens, puisqu’un report de l’Euro et une suspension de la Ligue des Champions sont attendus, mais pas que, puisque l’institution qui régit le football européen pourrait ainsi imposer un arrêt total du football sur le continent, et ce pour la durée qu’elle souhaite. Et une question se pose forcément : qui décidera du vainqueur de chaque championnat en cas d’interruption prolongée ? Selon l’Independent, l’UEFA est en mesure d’imposer une règle commune à tous les championnats pour dicter le déroulé de la fin de saison et ainsi attribuer les différentes récompenses.

Les prévisions des experts de la santé semblent en tout cas plutôt pessimistes quant à l’avancée de cette épidémie, dont le pic est encore très loin d’avoir été atteint, alors que certains pays comme l’Espagne commencent à s’approcher de plus en plus de la situation italienne. Les fans de football sont prévenus : les week-ends risquent d’être assez tranquilles et ennuyeux pour de nombreuses semaines encore...