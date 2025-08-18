Quel avenir pour l’ancien Titi parisien Ismaël Gharbi

Que devient Ismaël Gharbi ? Grand espoir de la formation parisienne au même titre qu’un Ilyes Housni, l’ailier gauche de 21 ans a décidé de quitter la capitale française il y a un peu moins d’un an. D’abord prêté à Lausanne-Ouchy, le droitier d’1m73 s’envolait finalement pour le Portugal en août dernier. Direction Braga. Arrivée librement (bien que le PSG a conservé 50% des droits économiques du joueur), la jeune pépite vit cependant une expérience plus que contrastée sous la tunique des Arcebispos. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le natif de Paris n’a pas forcément répondu aux attentes, notamment celle de son ancien entraîneur.

«Gharbi n’était pas une priorité, mais j’ai immédiatement pensé à ce joueur lorsque Yan Couto m’a été suggéré. J’ai vu Yan Couto pendant deux minutes et j’ai tout de suite compris qu’il s’agissait d’un joueur différent. Nous l’avons fait signer au bon moment et il est maintenant dans l’équipe nationale brésilienne et joue à un très haut niveau. Il en va de même pour Gharbi. J’ai regardé, j’ai vu le joueur et j’ai dit au président qu’à cet âge et avec ce potentiel, que nous ayons ou non besoin de lui en cas d’urgence, je lui ai dit de ne pas laisser filer ce joueur, parce qu’il est prédestiné au football. Tout cela est très relatif, mais j’espère ne pas me tromper», avait en effet déclaré le coach Carlos Carvalhal, remercié par la formation lusitanienne en juin dernier.

Des envies d’ailleurs à tous les niveaux

Si les faits n’ont donc pas vraiment donné raison au technicien portugais, l’international espoir espagnol (6 capes chez les U19, 3 chez les U18) pourrait lui donner un nouveau tournant à sa carrière. Selon les dernières informations de RMC Sport, l’actuel numéro 11 de Braga aimerait changer d’air en cette fin de mercato estival. Absent du groupe pour le match de championnat contre Alverca, ce dimanche, Gharbi suscite d’ailleurs l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Espagne, en Ecosse mais également en Belgique où Anderlecht serait prêt à le relancer. Pour rappel, s’il venait à quitter le club portugais, le PSG récupèrera 50% de la somme en indemnités. Mais ce n’est pas tout.

Si celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 envisage un nouveau défi en club, son avenir en sélection demeure également incertain. Toujours d’après les indiscrétions de nos confrères, l’ex-Titi souhaiterait, aujourd’hui, changer de nationalité sportive pour représenter la Tunisie. Né à Paris d’une mère espagnole et d’un père tunisien, Ismaël Gharbi avait porté les couleurs de la France chez les U18 à quatre reprises, puis de l’Espagne, avec qui il a aussi évolué en U19. Reste désormais à savoir quel sens donnera l’ailier gauche à sa carrière. Une chose est sûre, la fin du mercato estival s’annonce bouillante pour l’ancien crack du PSG.