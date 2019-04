Et si l’élimination de la Ligue des Champions était un mal pour un bien pour Manchester City ? Jusqu’à mercredi 22h30, les Citizens étaient encore engagés dans toutes les compétitions possibles et pouvait croire à un fabuleux quadruplé Premier League-Ligue des Champions-Carabao Cup-FA Cup. Tottenham et le VAR sont passés par là et ont réduit ce rêve de grandeur absolue en cendres. Pour l’équipe de Pep Guardiola, il faut donc vite se reconcentrer sur le championnat où l’attend un programme chargé en guise de sprint final.

Rappelons d’abord le contexte. Manchester City est pour l’instant 2e avec 83 points, à 2 points derrière Liverpool (85 points), mais compte un match en retard. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du déplacement sur la pelouse de Manchester United ! Avant de jouer ce match en retard, Manchester City aura l’occasion de prendre sa revanche sur Tottenham, son bourreau en Ligue des Champions, en le recevant ce samedi. Deux gros chocs en perspective donc pour les hommes de Guardiola et sûrement le moment clé de la bataille pour le titre avec les Reds. Car la suite sera plus abordable deux déplacements à Burnley et Brighton et la réception de Leicester City.

Du côté de Liverpool, le calendrier apparaît immédiatement plus abordable. Deux déplacements, à Cardiff et à Newcastle, et deux réceptions, contre Huddersfield et Wolverhampton, sont au programme. Pas de quoi faire trembler les Reds a priori, mais le danger sera ailleurs, à savoir dans la gestion de la demi-finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Les joueurs de Jürgen Klopp ont parfaitement su gérer le piège précédent, avec la réception de Chelsea (victoire 2-0) coincée au coeur de la double confrontation face à Porto. Il faudra rééditer l’exploit, avec cette fois un déplacement à Newcastle pris en sandwich. Dans tous les cas, pour être champion d’Angleterre, Liverpool devra espérer un faux-pas de Manchester City.

Le calendrier de Manchester City :

20 avril : reçoit Tottenham

24 avril : va à Manchester United

28 avril : va à Burnley

4 mai : reçoit Leicester

12 mai : va à Brighton

Le calendrier de Liverpool :

21 avril : va à Cardiff

26 avril : reçoit Huddersfield

5 mai : va à Newcastle

12 mai : reçoit Wolverhampton