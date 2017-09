Manchester United est un club qui enregistre des rentrées d’argent absolument incroyables. Cette saison, les Red Devils ont annoncé un chiffre d’affaires historique de 581 millions de livres (plus de 658 M€) alors que le précédent était de 515 millions de livres (585 M€). Sur ce chiffre d’affaires, le club de la famille Glazer a enregistré des profits à hauteur de 39,2 millions de livres (44,5 M€). D’après les estimations, les pensionnaires d’Old Trafford pensent même encore augmenter leur CA l’année prochaine.

Si cette augmentation du CA est en partie expliquée par la hausse des revenus liés aux droits TV outre-Manche (de 38%) l’année passée, elle peut aussi être expliquée par le fait que les dirigeants de la formation dirigée par José Mourinho ont signé douze contrats de sponsoring en plus. C’est donc la deuxième année que MU dépasse les 500 millions de revenus, du jamais vu dans le football planétaire. Et cela après la publication du dernier classement du cabinet Deloitte, qui place les Red Devils - à nouveau (dernière fois en 2004) - en tête des clubs les plus bankable du monde.

Les salaires ont augmenté de 13%

« Nous avons terminé une saison 2016-17 réussie, avec un total de trois trophées et un retour en Ligue des champions. Nous sommes satisfaits de l’investissement dans notre équipe et nous attendons donc une saison passionnante », a ainsi expliqué Ed Woodward, le directeur général des Red Devils, en sans en faire des tonnes sur les résultats financiers, domaine dans lequel il est considéré comme un génie par les propriétaires du club et par les observateurs spécialisés.

Si tout a augmenté, ce n’est pas seulement en raison des revenus, mais également grâce aux sorties. « Les salaires des employés - y compris ceux des joueurs - ont augmenté de 13%, principalement en raison de l’augmentation des salaires de l’équipe première », peut-on lire dans le papier d’analyse publié par la BBC ce jeudi. En attendant, Ed Woodward compte bien recruter des poids lourds (Antoine Griezmann, Gareth Bale) l’année prochaine, tant pour aider José Mourinho à atteindre ses objectifs, que pour gonfler encore plus la vente de maillots. Il faut dire que cette année tout sourit au Red Devils dans ce domaine. Paul Pogba est le joueur qui vend le plus de maillots, alors que Romelu Lukaku se classe déjà devant son compatriote de Chelsea, Eden Hazard. Reste maintenant à attendre et voir si le plan d’Ed Woodward fonctionne. Pour le moment, tout va bien.