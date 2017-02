Pour les journaux anglais, c’était fait ou presque. La certitude était en tout cas acquise que Wayne Rooney allait quitter Manchester United pour rejoindre un club chinois. Le débat portait même sur le nom du club qui obtiendrait sa signature. Ouvert jusqu’au 28 février, le marché chinois avait de quoi séduire un Rooney écarté de l’équipe type de José Mourinho depuis quelques semaines.

Mais voilà, l’hypothèse chinoise s’est effondrée ce jeudi soir. En effet, l’attaquant de 31 ans a annoncé dans un communiqué qu’il restait bien à Manchester United. « Malgré l’intérêt dont j’ai été l’objet de la part d’autres clubs, pour lequel je suis reconnaissant, je veux mettre un terme aux spéculations et dire que je reste à Manchester United. J’espère que je jouerai un grand rôle, pour aider l’équipe dans sa lutte pour le succès, sur tous les fronts. C’est un moment excitant pour le club et je veux y participer », a lâché Rooney, repris par l’ensemble des médias anglais.

Rooney et son salaire de 15,6 M€ par an vont donc rester à Manchester United. Le club lui avait pourtant ouvert la porte, prouvant ainsi qu’il n’était plus jugé indispensable. José Mourinho avait également expliqué qu’il ne pousserait jamais un joueur de la trempe de Rooney vers la sortie, lui offrant totalement la liberté de la décision. Sous contrat jusqu’en 2019, l’Anglais va donc tenter de grappiller un maximum de temps de jeu. Et verra son avenir devenir un nouveau sujet majeur l’été prochain.