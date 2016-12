Pas de trêve en Angleterre où l’on joue même le jour du réveillon, après le boxing day. Pour fêter la nouvelle année, Chelsea avait rendez-vous avec l’histoire. Le club de Londres tenait là l’occasion d’égaler le record d’Arsenal de 13 victoires consécutives lors de la saison 2001/2002 en Premier League. La réception de Stoke City, 13e du championnat, pouvait être une belle occasion de rejoindre les Gunners. Le début de rencontre était pourtant poussif avec seulement cette frappe vicieuse de Kanté (7e). Les Blues mettaient vingt minutes à rentrer dans le match mais dès lors, la machine à gagner s’est réenclenchée. Grant parvenait à préserver son but sur cet enchaînement de Diego Costa (20e) et sur la tête de Cahill (22e). Le gardien des Potters sortait une nouvelle fantastique parade sur cette frappe d’Hazard (33e) mais sur le corner suivant, il ne pouvait que constater les dégâts. Le coup de tête de Cahill faisait mouche (1-0, 34e).

Une juste récompense pour Chelsea qui menait à la pause. Mais à peine revenu des vestiaires, les Blues se faisaient surprendre par un but un peu gag signé Martins Indi (1-1, 46e). Ils ne tardaient pas à réagir avec ce modèle d’action collective. Le crochet de Moses faisait tomber son vis-à-vis, la remise d’Hazard trompait tout le monde et Willian concluait d’une belle frappe (2-1, 57e). Le match devenait alors complètement fou puisque Crouch égalisait à nouveau (2-2, 64e) en marquant son premier but en championnat depuis le 24 mai 2015 ! Les hommes de Conte ont du tempérament cette saison et sont en pleine confiance. À peine le ballon posé dans le rond central pour l’engagement que Willian s’offrait un doublé (3-2, 65e). Une nouvelle fois devant au tableau d’affichage, l’objectif était alors de ne plus se faire rejoindre et de creuser l’écart. Diego Costa se manquait une première fois (77e) avant de définitivement tuer le match (4-2, 85e). Chelsea égale le record d’Arsenal et prend provisoirement neuf points d’avance en attendant la rencontre entre Liverpool et Manchester City.

Martial et Pogba sauvent Manchester United

De son côté, Manchester United recevait Middlesbrough, le 15e du championnat. Une formalité se disait-on, d’autant que Mourinho avait là l’occasion d’affronter un de ses élèves, et ancien bras droit au Real Madrid, Aitor Karanka, coach de Boro. Vainqueurs de leurs quatre derniers matches de championnat, les Red Devils avaient en plus l’opportunité de revenir sur les 5 premiers et de mettre la pression sur Arsenal et Tottenham. Seulement, ils sont retombés dans leurs travers du début de saison même si la performance de la première mi-temps est aussi à souligner. En jambes, les hommes de Mourinho offraient un bon football, avec notamment un Martial très percutant. Cette bonne entame de match était récompensée par un but d’Ibrahimovic mais refusé par l’arbitre pour jeu haut. Une décision curieuse d’après les images.

Valdès sauvait les siens à plusieurs reprises avant que Leadbitter ne crucifie De Gea (0-1, 67e). Old Traford sentait le souffle de la seconde défaite à domicile de la saison mais sous les yeux de Sir Alex Ferguson, les Red Devils se rappelaient au bon souvenir du fameux "Fergie Time". En deux minutes, ils parvenaient à renverser la situation grâce à ses Frenchies. Martial égalisait (1-1, 85e) avant que Paul Pogba ne donne la victoire quelques instants plus tard (2-1, 87e). Un retournement finalement mérité car MU a largement dominé la rencontre mais le couperet n’est pas passé loin et ça évite à Mourinho de s’arracher les cheveux. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Bournemouth a écrasé Swansea 3-0 au Pays de Galles, Leicester a battu West Ham avec un but de Slimani. Burnley s’est offert Sunderland 4-1 quand West Brom est allé gagner sur la pelouse de Southampton 2-1.

Le classement de Premier League à retrouver ici.

Les résultats du jour :

Chelsea 4 - 2 Stoke City : Cahill (34e), Willian (57e, 65e), Diego Costa (85e) pour Chelsea, Martins Indi (46e) et Crouch (64e) pour Stoke.

Swansea 0 - 3 Bournemouth : Afobe (26e), Fraser (45e+3), King (89e) pour Bournemouth.

Leicester 1 - 0 West Ham : Slimani (21e) pour Leicester.

Burnley 4 - 1 Sunderland : Gray (32e, 51e, 54e) et Barnes (sp 67e) pour Burnley, Defoe (71e) pour Sunderland.

Southampton 1 - 2 West Bromwich : Long (42e) pour Southampton, Phillips (43e) et Robson-Kanu (50e) pour West Brom.

Manchester United 2 - 1 Middlesbrough : Martial (85e) et Pogba (87e) pour MU, Leadbitter (87e) pour Boro.