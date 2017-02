La 24e journée de Premier League se poursuivait sur les pelouses anglaises après la large victoire de Chelsea face à Arsenal plus tôt dans l’après-midi (3-0) avec notamment le déplacement de Liverpool sur la pelouse de Hull City. Les Reds, qui n’avaient toujours pas gagné en championnat en 2017 avant leur déplacement chez les Tigers, restaient sur 3 matches nuls et une défaite en Premier League. Sur le pré, le trio Coutinho-Firmino-Mané était bien aligné par Jürgen Klopp, tandis que Ranocchia, Grosicki, N’Diaye ou encore Evandro, recrues hivernales des Tigers, débutaient également la rencontre.

D’entrée, les Reds mettaient le pied sur le ballon et imposaient leur rythme dans ce début de rencontre. Et le club de la Mersey aurait dû bénéficier d’un penalty suite à une main dans la surface de Robertson après une frappe de Firmino (18e), mais l’arbitre en décidait autrement. Dans la foulée, Coutinho (20e) puis Firmino (21e) inquiétaient Jakupovic mais ne trouvaient pas la faille. Liverpool contrôlait la rencontre et Matip sur corner n’était pas loin d’ouvrir le score d’une tête puissante (36e). Et contre toute attente, Hull City allait ouvrir la marque. Sur corner, Maguire reprenait le cuir de la tête, Mignolet, à la lutte dans les airs avec Hernandez, ne captait pas le ballon qui revenait dans les pieds de N’Diaye qui en profitait pour le catapulter au fond des filets (1-0, 44e). Premier match et premier but sous ses nouvelles couleurs pour le milieu de terrain sénégalais.

West Ham rebondit, Lukaku et Everton détruisent Bournemouth

Mené à la pause, Liverpool revenait sur le pré avec la ferme intention de revenir au score le plus rapidement possible. Mais là encore, la réussite n’était toujours au rendez-vous. Tour à tour, Matip (48e), Can (49e), puis Mané voyaient leurs tentatives stoppées par un Jakupovic, toujours bien placé. Et après toutes ces occasions manquées, Liverpool était tout proche de se faire punir une nouvelle fois mais Hernandez, par deux fois, manquait de lucidité face à Mignolet (63e, 64e). Le match s’emballait, et Milner voyait sa frappe sauvée in extremis par la défense des Tigers. Mais alors qu’on pensait voir Liverpool égaliser en fin de match, c’est finalement Hull City qui pliait cette rencontre. En contre-attaque, Niasse se retrouvait seul face à Mignolet, l’attaquant sénégalais ne tremblait pas et trompait le portier belge d’une frappe à ras de terre (2-0, 84e).

Le score en restait là, Liverpool s’incline et s’enfonce dans la crise. Les Reds ratent l’occasion de remonter sur le podium, Hull City grimpe à la 18e place. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Everton s’est largement imposé face à Bournemouth grâce notamment à un quadruplé de Romelu Lukaku (6-3). Après la gifle reçue contre Manchester City ce mercredi (0-4), West Ham a rebondi sur la pelouse de Southampton (1-3) avec encore un but d’Andy Carroll, très en forme ces dernières semaines. A noter également le large succès de Sunderland face à Crystal Palace (0-4), de même pour Watford à domicile contre Burnley (2-1) ou encore la défaite de Stoke City sur la pelouse de West Brom (1-0).

Les résultats de l’après-midi :

Crystal Palace 0 - 4 Sunderland ; Koné (10e), Ndong (43e),Defoe (45e+1, 45e+3).

Everton 6 - 3 Bournemouth ; Lukaku (1e, 30e, 83e, 85e), McCarthy (24e), Barkley (90e+3) pour Everton ; King (59e, 70e), Arter (90e) pour Bournemouth.

Southampton 1 - 3 West Ham ; Gabbiadini (13e) pour les Saints ; Carroll (15e), Obiang Avomo (45e), Noble (53e).

Watford 2 - 1 Burnley ; Deeney (10e), Niang (45e+2) pour Watford ; Barnes (78e sp) pour Burnley.

West Brom 1 - 0 Stoke City ; Morrison (6e).