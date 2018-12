Au pied du mur depuis le succès de Liverpool à Bournemouth (4-0), Manchester City devait absolument l’emporter face à Chelsea pour reprendre son trône en Premier League. Une affiche importante également pour les Blues qui patinaient quelque peu ces derniers matchs. Pour ce choc, Maurizio Sarri alignait un 4-3-3 avec le trio Pedro, Hazard, Willian. Côté City, Pep Guardiola optait également pour un 4-3-3 avec la titularisation de Riyad Mahrez aux côtés de Leroy Sané et Raheem Sterling. Après un round d’observation entre les deux équipes, Manchester City se procurait la première opportunité du match. Fernandinho récupérait le ballon au milieu et transmettait à David Silva sur la gauche. Le centre du milieu espagnol trouvait au point de penalty Sterling dont la reprise était captée par Kepa (9e). Le champion d’Angleterre poussait pour inscrire le premier but.

Fernandinho récupérait encore un ballon et alertait Sané, qui décalait Mahrez. L’international algérien décalait David Silva dont la remise trouvait Sané dans la surface, mais ce dernier butait sur David Luiz au moment de la frappe (16e). Les Citizens imposaient leur griffe dans ce match. Sur la droite, Sterling déposait Alonso et centrait pour Sané dont la frappe était déviée miraculeusement en corner par Azpilicueta (32e). Globalement, le premier acte ne tenait pas toutes ses promesses et Chelsea éprouvait des difficultés notamment sur le plan technique et dans la relance. Mais contre toute attente, Chelsea ouvrait le score sur sa première opportunité du match. Pedro décalait sur la gauche Willian dont le centre était mal renvoyé par l’arrière-garde mancunienne. Le ballon revenait sur Hazard dont le centre au point de penalty était repris de l’intérieur du pied par Kanté (1-0, 45e). Le milieu de terrain français inscrivait son deuxième but de la saison.

Chelsea solide et appliqué

Au retour des vestiaires, Chelsea manquait d’alourdir le score. Sur coup-franc, Willian enroulait bien son ballon et obligeait Ederson à détourner en corner (49e). Les Blues semblaient libérés depuis l’ouverture du score de Kanté. Le milieu français s’infiltrait dans la défense des Citizens et alertait Willian dans la surface, mais la frappe du Brésilien était bien captée par Ederson (52e). Peu avant l’heure de jeu, Manchester City asphyxiait Chelsea qui peinait à ressortir le ballon. Kyle Walker sur coup-franc obligeait Kepa à se détendre (57e). Après un passage à vide, les hommes de Maurizio Sarri relevaient la tête. Pedro trouvait Willian sur la gauche qui lui remettait, mais la frappe de l’international ibérique n’inquiétait pas Ederson (63e). En souffrance dans le dernier quart d’heure, Chelsea s’en remettait à Eden Hazard pour conserver le ballon, ce qui soulageait clairement ses partenaires.

Dans le dur, les Blues réalisaient le break au meilleur moment. Sur un corner frappé par Hazard, David Luiz s’élevait plus haut que tout le monde et trompait de la tête Ederson (2-0, 78e). Ce deuxième but coupait les jambes de Manchester City. Sur la droite, Pedro distillait un excellent centre pour Barkley qui croisait trop sa tête (86e). Dans les dernières minutes, Fernandinho à l’entrée de la surface voyait sa reprise de volée filer juste à côté des buts de Kepa (89e). Grâce à cette victoire, Chelsea grimpait sur le podium et faisait chuter City pour la première fois de la saison. Le champion d’Angleterre perdait par la même occasion la première place de Premier League au profit de Liverpool.

