Il y avait de la revanche dans l’air mercredi soir à Old Trafford. José Mourinho, coach viré il y a un an en raison de résultats insuffisants, revenait sur ses anciennes terres pour défier Manchester United avec sa nouvelle équipe Tottenham. Un retour très attendu qui a accouché d’une défaite pour le Special One. Marcus Rashford, qui n’était pas dans les petits papiers de Mourinho à l’époque, s’est démené pour inscrire un doublé et infliger ainsi un premier revers avec les Spurs à son ancien coach (score final 2-1 pour MU).

Après trois victoires initiales (2 en Premier League, 1 en Ligue des Champions), l’entraîneur portugais a donc vécu sa première désillusion au plus mauvais moment, lui dont la fierté et l’ego se nourrissent de victoires de prestige. Pourtant, en conférence de presse, il n’est pas tombé dans la provocation. Bien sûr, à travers ses louanges envers le match de Manchester United transpirait une forme de supériorité malgré tout... « Durant 30 minutes, United n’a pas été meilleur que nous, mais bien meilleur que nous. Ils étaient bien meilleurs dans l’intensité, dans l’agressivité, ils gagnaient les premiers ballons, les deuxièmes ballons, les duels... », a-t-il commencé par dire.

Pour Mourinho, Tottenham était meilleur que MU

Puis est venu le commentaire sarcastique déguisé en compliment. « United a de bons résultats contre les meilleures équipes cette saison. À domicile, contre Chelsea, Liverpool, Leicester, ils ont toujours eu ce genre d’attitude. C’est plus facile pour eux contre ces équipes, en raison de leur style de jeu. Ils n’ont pas peur d’avoir une approche défensive, de prendre leur temps et de maîtriser l’émotion de la rencontre. Ils ont beaucoup de joueurs avec de l’énergie et une bonne mentalité. Et quand ils gagnent le match, ils sont à l’aise avec un bloc bas. C’est donc plus facile pour eux de jouer contre des équipes qui veulent la possession, prendre l’initiative. » Ou comment glisser que Tottenham, 1 point derrière au classement, est une bien meilleure équipe que MU, malgré la défaite.

Le milieu offensif de Tottenham, Dele Alli, auteur d’un superbe but, a lui incriminé la mentalité de sa formation, évoquant une forme d’arrogance après trois succès consécutifs. Ce qu’a plus ou moins confirmé José Mourinho. « J’ai essayé de combattre cet état d’esprit. J’ai expliqué aux joueurs comment United menait ses matches à domicile, avec un gros début de rencontre et du pressing. Nous ne pouvons que nous blâmer. Nous n’avons pas perdu à cause d’une organisation trop offensive, nous avons perdu parce que nous avons appréhendé ce match avec trop d’émotion. » Et José Mourinho n’a donc pas pu parader sur son ancienne pelouse.