Au lendemain de la victoire de Manchester City contre Burnley (4-1) et celle de Crystal Palace face à Bournemouth (1-0), la 15e journée de Premier League se poursuivait ce mercredi soir. Alors que Liverpool affrontait Everton à partir de 21h15, quatre matches étaient au programme dès 20h30 heure française. Du côté d’Old Trafford, Manchester United (10e, 18 points) accueillait Tottenham (6e, 20 pts) pour le choc de la soirée. Un match particulier pour José Mourinho, de retour dans l’enceinte mancunienne dans la peau de l’entraîneur des Spurs. Côté mancunien, Ole Gunnar Solskjær décidait de titulariser Young, McTominay, Lingard et Greenwood par rapport au dernier match. José Mourinho, lui, ne changeait que deux joueurs. Winks et Lucas Moura retrouvaient le onze de départ.

Le public d’Old Trafford ne devait pas vraiment être en retard ce soir. Après un petit round d’observation, MU prenait rapidement l"avantage. Après un dégagement manqué de Sanchez, Rashford s’emparait du ballon et trouvait le chemin des filets d’une frappe du droit, surprenant Gazzaniga avec le rebond (6e, 1-0). Bien rentrés dans leur match, les Red Devils s’installaient dans le camp londonien, alors que les Spurs n’arrivaient pas à ressortir le cuir. Devant la surface de Tottenham, Rashford était d’ailleurs proche du doublé mais son coup-franc fuyait de peu le cadre (18e). Les locaux dominaient largement cette partie mais les Spurs ne craquaient pas une seconde fois devant Rashford (25e, 27e) et Lingard (28e). Cependant, les visiteurs terminaient mieux le premier acte. Et après une occasion d’Aurier (38e), ils égalisaient contre le cours du jeu. Profitant d’un ballon mal renvoyé, Alli réalisait un magnifique enchaînement pour ajuster De Gea (39e, 1-1).

Leicester double Manchester City, Chelsea bat Aston Villa

Après une première période à l’avantage des Red Devils, les deux équipes regagnaient donc les vestiaires sur ce score de 1-1. Mais MU réagissait rapidement au retour des vestiaires puisque Rashford était touché dans la surface par Sissoko (47e). M. Olivier, avec l’aide de la VAR, accordait donc un penalty aux locaux. L’avant-centre anglais se faisait justice lui-même en transformant et inscrivant un doublé (49e, 2-1). Une nouvelle fois devant, les Red Devils étaient cependant bousculés dès le coup d’envoi par les Spurs, qui arrivaient cette fois-ci à réagir rapidement. Dans la surface, Son butait sur Fred, bien placé devant De Gea pour écarter le danger (52e). Kane, lui, ne cadrait pas sa frappe croisée (54e). Le rythme redescendait alors légèrement, jusqu’à ce tir cadré de James sorti par un bon Gazzaniga (68e). Si les changements se multipliaient, ce n’était pas vraiment le cas des occasions, très rares dans cette deuxième période. Mais les Red Devils faisaient le boulot pour conserver ce court avantage, avec notamment un arrêt de De Gea dans le temps additionnel devant Alli (90e+3) et s’imposer. MU passait sixième, Tottenham descendait à la 8e place.

Dans les autres rencontres, Leicester City (3e, 32 pts) recevait Watford (20e, 8 pts) avec un objectif très précis : profiter du faux pas des Citizens mardi soir pour prendre la deuxième place. En deuxième période, Vardy débloquait la situation sur penalty pour les Foxes (55e, 1-0), qui gardaient finalement ce court avantage avant de se mettre à l’abri grâce à Maddison (90e+5, 2-0). La formation de Brendan Rodgers réalisait donc la belle opération du soir en devenant le nouveau dauphin de Liverpool. De son côté, Chelsea (4e, 26 pts) était opposé à Aston Villa (15e, 15 pts) à Stamford Bridge. Les Blues devaient tout simplement s’imposer pour conforter cette quatrième place. Après l’ouverture du score d’Abraham (24e, 1-0), les Villans revenaient grâce à Trezeguet (41e, 1-1). Mais grâce à Mount, buteur dès la reprise (48e, 2-1), Chelsea s’imposait. Sinon, Wolverhampton (7e, 20 pts) défiait West Ham (13e, 16 pts). Avec les buts de Dendoncker (23e) et Cutrone (86e), les Wolves ont empoché les trois points (2-0) pour grimper au sixième rang. Southampton (18e, 12 pts) a pour sa part disposé de Norwich City (19e, 11 pts) dans cette rencontre de bas de tableau pour sortir de la zone rouge (2-1).

Revivez le film du match MU-Tottenham sur notre live commenté.

Les résultats de 20h30 :

Chelsea 2-1 Aston Villa : Abraham (24e), Mount (48e) ; Trezeguet (41e)

Leicester 2-0 Watford : Vardy (55e s.p), Maddison (90e+5)

Manchester United 2-1 Tottenham : Rashford (6e, 49e) ; Alli (39e)

Southampton 2-1 Norwich : Ings (22e), Bertrand (43e) ; Pukki (65e)

Wolverhampton 2-0 West Ham : Dendoncker (23e), Cutrone (86e)