La FIFA ne plaisante vraiment plus. Même avec les plus grands d’Europe. Capable d’infliger des interdictions de recrutement à des écuries de renom telles que le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, l’instance dirigeante du football mondial pourrait bien en faire de même avec Chelsea. Les Anglais avaient été avertis en septembre dernier qu’une enquête avait été ouverte par la FIFA concernant des transferts de joueurs mineurs. Déjà épinglés en 2007 et 2016, les Blues risquent gros aujourd’hui.

Le Guardian révèle en effet que la FIFA soupçonne les Blues de ne pas être en règle dans le cadre de transferts de 25 joueurs de moins de 18 ans ! Des soupçons qui avaient déjà mis en alerte la FIFA en 2016 lorsque des photos du néo Lyonnais Bertrand Traoré, alors âgé de 16 ans, jouant avec Chelsea contre Arsenal. Aujourd’hui, face à ce nombre impressionnant de cas suspecté, la FIFA va demander des explications aux Blues. Et l’addition risque d’être salée.

La FIFA risque de se montrer très sévère

En effet, le média anglais affirme que la FIFA pourrait examiner l’historique des transferts réalisés par les Blues ces dix dernières années. En clair, l’institution craint que le nombre de cas recensés explose. Sommé de fournir des preuves, Chelsea a fait savoir par son porte-parole que « le club respecte les statuts de la FIFA et ses règles quand il recrute des joueurs. » Pour rappel, les clubs ne sont pas autorisés à recruter des joueurs étrangers âgés de moins de 18 ans, sauf si leurs parents ont immigré pour des raisons indépendantes au football ou bien si le club et le joueur sont localisés à 50 km d’une frontière.

Chelsea peut donc craindre le pire, d’autant que le Guardian ajoute que la FIFA estime que si une interdiction de recrutement est prononcée, elle devrait concerner plusieurs mercatos. Un coup qui serait très dur puisque si la sanction devait tomber, les Blues ne pourraient pas recruter l’été prochain, ni en janvier 2019. Or il convient de rappeler que l’Atlético de Madrid avait été interdit de recrutement l’été dernier, mais qu’il peut à nouveau engager des renforts.