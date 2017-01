Entre Liverpool et Mamadou Sakho, l’histoire d’amour touche à sa fin. Il ne fait plus guère de doute que le défenseur central va quitter Anfield Road dans les jours et semaines à venir, et profiter du mercato hivernal pour quitter une équipe dans laquelle il n’a plus sa place. N’ayant plus disputé la moindre minute de jeu avec l’équipe première depuis le 20 avril dernier et un certain Liverpool-Everton (4-0), celui qui fut buteur ce jour-là n’entre plus dans les plans de Jürgen Klopp lequel, du reste, ne s’en cache absolument pas.

« Je le dis : il ne fait pas partie des plans en ce qui concerne l’équipe première. L’équipe première se trouve ici (au centre d’entraînement). Vous pensiez sincèrement que j’allais vous dire que Sakho n’était pas à vendre cet hiver ? Rien n’a changé. Encore une fois, les joueurs de l’équipe première sont dans le vestiaire, et ce sont eux qui ne sont pas à vendre », annonçait-il, dans des propos relayés par The Guardian, le 3 décembre dernier.

Liverpool ne compte pas brader Sakho

Seulement, si un départ est évidemment toujours d’actualité, l’international français (28 capes, 2 buts) n’a toujours pas trouvé un point de chute. Il faut dire que, même s’ils entendent clairement s’en débarrasser, les Reds ne font rien pour faciliter la tâche de leur joueur de 26 ans. En effet, d’après les informations recueillies par la BBC, les Scousers réclament ni plus ni moins un chèque de 23 M€ pour lâcher dès cet hiver l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain !

Un montant exorbitant au vu de la situation d’un gaucher poussé vers la sortie qui, forcément, a de quoi freiner les ardeurs des formations intéressées. Si des équipes telles que Galatasaray, le FC Séville, ou bien encore Southampton sont annoncées comme sous le charme du Francilien de naissance, difficile pour autant de les imaginer s’aligner sur une somme aussi importante. Sous contrat jusqu’en 2020 à Liverpool, Sakho va devoir s’armer de patience et espérer que son club revienne à la raison. Car vouloir se séparer d’un élément mais, dans le même temps, espérer en tirer le prix fort ne fait pas grand sens.