Si José Mourinho et Manchester United souhaitent que Zlatan Ibrahimovic (35 ans) prolonge son aventure avec eux, ils cherchent également à améliorer leur puissance de feu offensive lors du prochain mercato. Antoine Griezmann (25 ans) est considéré comme la priorité des Mancuniens. Seulement, ces derniers jours, la presse britannique, à commencer par The Independent, explique que la donne a changé, l’Atlético Madrid souhaitant conserver son international tricolore (39 sélections, 14 réalisations) la saison prochaine pour faire son entrée dans son nouveau stade.

Le Special One tentera sa chance pour Grizi, mais, craignant de faire chou blanc, il multiplie les pistes. Le Daily Star expliquait ainsi il y a quelques jours que le manager lusitanien était disposé à casser sa tirelire et à mettre 93 M€ sur la table pour convaincre Tottenham de lâcher Harry Kane (23 ans). The Independent croit savoir que les pensionnaires d’Old Trafford étudient d’autres pistes pour leur attaque. Ainsi, MU a fixé deux nouvelles cibles prioritaires en vue du mercato d’été : Kylian Mbappé (18 ans, AS Monaco) et Robert Lewandowski (28 ans, Bayern Munich).

Lewandowski nouvelle priorité, Mbappé également sur la short-list

La fulgurante ascension de l’espoir de l’ASM n’est pas passée inaperçue du côté de MU. The Independent croit même savoir que les Anglais, qui ont recruté Anthony Martial (21 ans) sur le Rocher pour 80 M€ bonus inclus à l’été 2015, vont se renseigner au sujet de la situation du champion d’Europe 2016 des moins de 19 ans, également courtisé par Arsenal, la Juventus Turin, le Real Madrid. Les Rouge-et-Blanc, leaders de Ligue 1, ont déjà fixé son prix à 60 M€, mais ils espèrent évidemment pouvoir conserver plus longtemps leur attaquant racé sous contrat jusqu’en juin 2019. Mais c’est le Bavarois qui semble pour l’heure tenir la corde.

Son statut et son aura internationale attirent MU. Et s’il sera compliqué de déloger le buteur international polonais (85 sélections, 42 réalisations) de Bavière (19 buts cette saison en Bundesliga), au regard de son contrat récemment prolongé jusqu’en juin 2021, l’actuel 6e de Premier League est bien décidé à tenter sa chance cet été, à coups de millions. Un après avoir attiré dans ses filets Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic, Manchester United a d’ores et déjà décidé d’animer comme il se doit le prochain mercato d’été.