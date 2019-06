Le futur de Paul Pogba à Manchester United est incertain depuis de nombreuses semaines déjà. Lié aux Red Devils jusqu’en juin 2021, le champion du monde français est actuellement très demandé par deux géants européens : le Real Madrid et la Juventus. Côté merengue, si les prétentions salariales du joueur et la gourmandise de son agent Mino Raiola ont fait tiquer la direction madrilène, Zinedine Zidane fait un énorme pressing pour enrôler le joueur.

A la Juventus, le dirigeant bianconero Fabio Paratici s’est déplacé en personne à Londres pour y rencontrer ses homologues mancuniens. Des procédés d’intention qui ont fini par faire sortir l’intéressé du silence. « Après cette saison et tout ce qui s’est passé cette saison, ma saison étant aussi ma meilleure saison... Je pense que pour moi, ce pourrait être un bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à ceci : avoir un nouveau défi ailleurs. » Dans la capitale espagnole, cette déclaration colle parfaitement à la stratégie traditionnelle de la Casa Blanca.

La Juventus offre plus que le Real Madrid

Celle-ci consiste à flirter avec la cible désirée avant de la pousser à faire part publiquement de ses intentions. Le Real est désigné comme le grand favori mais la Juventus est loin d’avoir dit son dernier mot. Car si l’on en croit Goal, c’est bien la Vieille Dame qui mettrait le plus gros chèque sur la table. En clair, alors qu’une enveloppe de 125 M€ est en préparation du côté madrilène, les Piémontais seraient prêts à payer entre 130 M€ et 140 M€ pour rapatrier Pogba.

Un an après avoir réussi le gros coup Cristiano Ronaldo en échange d’un chèque de 100 M€, la Vieille Dame pourrait donc à nouveau surprendre tout son monde en dépensant autant d’argent sur un seul joueur. De quoi donner davantage de maux de tête à Manchester United. Et ce, même si les Red Devils sont disposés à couvrir d’or leur numéro 6 en lui offrant le plus gros salaire de Premier League. Affaire à suivre.

