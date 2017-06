Il y a quelques jours, Manchester City annonçait l’arrivée du milieu offensif de l’AS Monaco Bernardo Silva (22 ans) pour un transfert estimé à près de 50 millions d’euros. L’appétit vient en mangeant et les Citizens ont décidé de réaliser une nouvelle transaction sur le marché des transferts. En effet, le club anglais s’est attaché les services d’Ederson, gardien du Benfica, comme indiqué par le club lisboète.

« Le SL Benfica informe être parvenu à un accord avec Manchester City pour le transfert à titre définitif des droits du joueurs Ederson Santana de Moraes pour le montant de 40 M€, avec l’assurance d’obtenir 50% sur la plus-value lors d’un éventuel futur transfert à un tiers », peut-on lire sur le site officiel des pensionnaires du Estadio da Luz.

Ederson, deuxième gardien le plus cher de l’histoire !

Encore une fois, Pep Guardiola et sa direction n’ont pas hésité à casser leur tirelire pour surclasser la concurrence puisque le transfert s’élève donc à 40 M€ ! Ce qui fait du Brésilien de 23 ans le deuxième portier le plus cher de l’histoire, record détenu par Gianluigi Buffon lors de son passage de Parme à la Juventus Turin pour 52,88 M€ en 2001 (en attendant l’éventuel transfert de David De Gea au Real Madrid) À noter tout de même que Benfica ne touchera pas la totalité de la somme puisque la moitié des droits sportifs d’Ederson appartient toujours à Rio Ave, son ancien club, et Gestifute, agence du célèbre représentant portugais Jorge Mendes.

Grand artisan du doublé Coupe-Championnat des Águias cette saison, le natif de Osasco était notamment suivi de près par le rival de Manchester United, à la recherche du probable successeur de David De Gea. L’arrivée du Brésilien dans le nord de l’Angleterre devrait donc sceller l’avenir de Joe Hart, prêté la saison dernière au Torino, mais aussi remettre en question le futur de Claudio Bravo, arrivé l’été dernier contre 20 M€ en provenance du FC Barcelone mais qui a déçu pour sa première saison chez les Skyblues.