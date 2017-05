Que Bernardo Silva rejoigne un club de Manchester n’avait en soi rien d’incongru. Depuis des semaines, le Portugais est 22 ans était annoncé dans le viseur de Manchester United et apparaissait même comme promis aux Red Devils. Seulement... Vous le savez, lorsqu’il s’agit de mercato, il faut toujours rester sur ses gardes tant que rien n’est signé, car un rebondissement est si vite arrivé.

Et cela, les vainqueurs de la dernière Ligue Europa l’ont appris à leurs dépens. Point de United pour l’international lusitanien (11 sélections, 1 réalisation) qui va, au contraire, rallier l’ennemi et voisin de City. L’information, qui s’est récemment répandue telle une trainée de poudre, vient en effet d’être officialisée par les Skyblues eux-mêmes, qui confirment la venue de l’homme aux 8 buts et 9 passes décisives en L1 cette saison.

Silva signe à City

« Manchester City est heureux de confirmer la venue de Bernardo Silva qui arrive en provenance de Monaco. Le Portugais va arriver à l’Etihad Stadium le 1er juillet après avoir aidé l’équipe française à remporter la Ligue 1 et à atteindre les demi-finales de Ligue des Champions », indique le récent troisième de Premier League dans un communiqué paru sur son site officiel.

Pour une somme comprise, aux dernières nouvelles, entre 69 et 75 M€, l’ancienne pépite du Benfica Lisbonne va donc quitter le Stade Louis II pour rallier l’Etihad Stadium. Sous les ordres d’un Pep Guardiola adepte du beau jeu et du jeu à terre, l’élégant gaucher devrait rapidement se sentir comme un poisson dans l’eau. L’ASM, elle, perd en revanche l’un de ses atouts majeurs, et l’un de ses hommes de base. Mais avec ce pactole récolté, Monaco aura de quoi se consoler...