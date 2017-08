Pep Guardiola s’était montré clair. L’entraîneur de Manchester City voulait se séparer des éléments prêtés la saison précédente. Wilfried Bony, Eliaquim Mangala ou encore Samir Nasri étaient concernés. Pour l’ancien international tricolore, les prétendants ne manquaient pas. Le Shanghaï Shenhua, Nice, Besiktas ou Galatasaray ont été liés au joueur formé du côté de l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, Antalyaspor s’est fortement rapproché du milieu de terrain. Et c’est bien là-bas qu’il poursuivra sa carrière.

Les Skyblues ont dégainé un communiqué de presse en début d’après midi. « Samir Nasri a quitté Manchester City pour rejoindre la Turquie et Antalyaspor pour un transfert définitif ». Dans la foulée, l’écurie turque a confirmé l’information. « Notre club a signé un contrat de deux ans avec le milieu de terrain de Manchester City Samir Nasri ». Il s’agit donc d’un transfert sec pour le footballeur né en 87. On avait pourtant parlé d’un nouveau prêt pour celui qui avait été cédé au FC Séville la saison dernière.

.@SamNasri19’s six year stay at #ManCity has come to an end. He’s signed for Turkish side @Antalyaspor. https://t.co/SlLqTIkBV9

— Manchester City (@ManCity) 21 août 2017