En 2017, le Real Madrid avait gagné son duel face au FC Barcelone pour la signature du jeune espoir du Betis, Dani Ceballos. Promis à un bel avenir, ce dernier pensait alors voir sa carrière exploser en rejoignant l’équipe qui dominait l’Europe. Malheureusement, Zinedine Zidane ne l’a jamais considéré comme un titulaire. Et après deux saisons à faire le va et vient sur le banc de touche, Ceballos a demandé à partir. Un voeu exaucé par son prêt du coté d’Arsenal.

À Londres, les débuts de l’Espagnol ont été parfaits. Rapidement titularisé par Unai Emery, le milieu offensif s’était même permis d’envoyer un petit tacle au club merengue (avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2023). « À Madrid, je ne prenais aucun plaisir ». Quelques semaines plus tard, le joueur confiait qu’il avait pris la bonne décision en ralliant l’Angleterre. « Je connaissais l’importance de cette année. Être à court de minutes m’a fait rater une Coupe du Monde. Cette année, je savais que c’était très important pour moi, car l’objectif est d’atteindre le championnat d’Europe ».

Une blessure qui a tout changé

Heureux, Ceballos se voyait même rester définitivement à Arsenal. Mais depuis le 6 novembre, l’ancien Betico a disparu des radars suite à une blessure. Un pépin physique qui a changé la donne. Non utilisé, le natif d’Utrera a vu sa situation se dégrader sérieusement. Au point qu’AS révèle qu’il a demandé au Real Madrid de casser immédiatement son prêt. Interrogé au sujet de son compatriote, Mikel Arteta laissait pourtant entendre qu’il était prêt à lui laisser sa chance.

« Je le connais bien. Je l’ai regardé jouer plusieurs fois. il veut toujours le ballon. Il a une forte personnalité. Je l’apprécie. Bien entendu, il a eu une grosse blessure et a dû s’adapter à un nouveau championnat. C’est un joueur qui peut correspondre à notre style et il doit progresser pour rendre mes choix encore pus difficiles », déclarait le nouveau coach des Gunners le 11 janvier dernier. Mais depuis, Arteta n’a toujours pas fait appel à Ceballos. Et celui-ci semble être arrivé au bout de sa patience.