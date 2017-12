Décidément, l’histoire entre Gianluigi Donnarumma et le Milan reste tout sauf un long fleuve tranquille. Le portier et son club ne cessent de se déchirer. Il faut dire que depuis le début de la saison, le potentiel successeur de Gianluigi Buffon dans les cages italiennes n’a jamais cessé de décevoir que cela soit au niveau de ses prestations ou en coulisses avec ses problèmes contractuels qui ont irrité les fans milanais. Il y a une semaine trop c’était trop pour les tifosi du Milan qui n’ont pas hésité à afficher leur ras le bol général pour le joueur issu du vivier rossonero : « Violence morale, 6 millions d’euros par saison et l’arrivée d’un frère parasite : maintenant va-t-en, la patience est terminée ! ». Il n’en fallait pas plus pour voir le grand gaillard d’1m96 laisser couler quelques larmes après le match de Coupe d’Italie. Mais le natif de Castellammare di Stabia a vite retrouvé le sourire dans les jours qui ont suivi.

En interne, les choses se compliquent quelque peu pour le voir réaliser toute sa carrière en Lombardie. Ces derniers jours, Mino Raiola apparait très silencieux mais l’agent italo-néerlandais travaille en coulisse. Ce dernier voudrait tout simplement casser la prolongation de contrat de Donnarumma avec l’AC Milan pour pouvoir négocier avec certains clubs européens qui suivent la trajectoire du gardien transalpin. Si le Paris Saint-Germain est souvent cité, la Juventus pourrait être bien placée pour rafler la mise. D’après les informations de Rai Sport, la Vieille Dame essaierait de le récupérer mais pour le prochain mercato estival. Surtout si Gianluigi Buffon met un terme à sa carrière (comme il est normalement prévu) en juin prochain.

Raiola est toujours l’agent de Nedved

Les bianconeri n’auraient pas l’intention de forcer la main pour le récupérer dès janvier prochain. La direction du sextuple champion d’Italie est conscient d’avoir plus ou moins l’héritier de Buffon avec Wojciech Szczesny qui a commencé à suppléer le champion du monde 2006. L’ancien portier de la Roma ou encore d’Arsenal totalise déjà 9 titularisations (toutes compétitions confondues) depuis le début de la saison. Toutefois le média italien en est persuadé : il y a une vrai possibilité pour qu’il signe à la Juventus en juin prochain. Qui plus est, Gigio Donnarumma (qui réalise sa troisième saison à Milan) devait apposer sa signature sur un document concernant sa clause libératoire. Dans la Gazzetta dello Sport, nous avons plus de précisions concernant cette dernière.

Le journal au papier rose parle de double clause (40 millions d’euros sans coupe et 70 millions d’euros en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions). Néanmoins, on apprend que le clan du joueur a toujours refusé de signer ce fameux papier. L’interrogation concernant l’avenir du portier transalpin grandit à vue d’œil avec l’arrivée du mercato hivernal. Et si une personne pourrait jouer un rôle prépondérant dans ce dossier, c’est bien Pavel Nedved (actuel vice-président de la Vieille Dame). Ce dernier possède toujours Mino Raiola comme agent. Les discussions sur un éventuel transfert pourraient donc faciliter les choses pour cet été. En attendant, plus les semaines passent et plus Gianluigi Donnarumma s’éloigne de la Lombardie et du Milan à qui, il fut un temps, il avait juré fidélité...