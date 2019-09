Maurizio Sarri a mis le temps. Ce mardi, sur la pelouse de Brescia, Adrien Rabiot (24 ans) était titularisé pour la première fois depuis son arrivée à la Juventus Turin cet été. Et si, pendant 90 minutes, le milieu de terrain français a apporté sa pierre à l’édifice bianconero, vainqueur (1-2, 5e journée de Serie A), il n’a pas forcément réalisé une grande prestation. Il suffit d’écouter les propos de son technicien en conférence d’après-match pour s’en convaincre.

« Il a été bon si on prend en compte le fait que c’était sa première, qu’il n’avait pas joué un match entier depuis longtemps. Pour l’instant, je m’en contente, mais il a le potentiel pour donner davantage, on attendra plus la prochaine fois », a confié le coach transalpin, relayé par La Gazzetta dello Sport. Un message clair : l’ancien Parisien, déjà apparu pendant une demi-heure contre Parme (0-1, 1ère journée de Serie A), peut et devra mieux faire lors de ses prochaines sorties pour bousculer la hiérarchie installée dans l’entrejeu turinois depuis le début de l’exercice.

« Un football en pantoufle »

C’est aussi le sentiment de la presse sportive italienne ce mercredi. La Gazzetta lui a ainsi accordé un 5,5/10 avec ce commentaire : « sa première période a été terrible, un football en pantoufle. Bien mieux en seconde : plus de brillance, un bon décalage pour Paulo Dybala et une belle occasion sortie par Chancellor ». Le Corriere della Sera a attribué lui aussi un 5,5/10 à l’international tricolore (6 sélections), avec une analyse assez proche.

« Première période désastreuse, avec des fautes de pied, alors qu’il est doué. Un peu mieux en seconde période », peut-on lire. Le Corriere dello Sport est lui un poil plus dur. Son 5/10 est la plus mauvaise note côté Juve. « Avec Rabiot, le jeu devrait être plus fluide, mais sur sa première action, il commet une erreur impardonnable, ne couvrant pas Bisoli qui amène l’ouverture du score de Donnarumma », lâche le journal, expliquant qu’il ne tenait pas encore la comparaison avec son compatriote Blaise Matuidi. On a connu des débuts plus enthousiasmants...

