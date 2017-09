Indispensable. Qui l’eut cru ? Alors que l’AC Milan a réalisé un mercato de folie, avec des recrues de renommée internationale (André Silva, Hakan Calhanhoglu, Leonardo Bonucci, Lucas Biglia, Franck Kessié ou encore Nicola Kalinic pour ne citer qu’eux), c’est un petit jeune, Patrick Cutrone (19 ans), qui surnage depuis le début de la saison. Apparu à une reprise en Serie A en fin de saison passée (6 petites minutes de jeu contre Bologne lors de la 37e journée), l’attaquant italien a profité des arrivées tardives et des états de forme disparates pour gagner du temps de jeu. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a parfaitement su saisir sa chance.

En six apparitions en compétition (Serie A et Europa League) depuis le début de l’exercice (cinq titularisations), le jeune Transalpin a trouvé le chemin des filets à quatre reprises. Des buts qui comptent pour son coach Vincenzo Montella. « Bravo à Cutrone, il marque des buts moches, des buts de grands attaquants », a savouré le technicien italien après la réalisation de son joueur, ce dimanche, contre Cagliari (2-1, 2e journée). « Je vis un rêve. J’espère continuer comme ça parce que le coach me donne de la confiance, comme mes partenaires. J’espère leur rendre », a confié l’intéressé en conférence de presse avec les Espoirs italiens, avec qui il a marqué ce lundi contre la Slovénie (4-1), avouant s’inspirer d’Alvaro Morata. On comprend mieux pourquoi, il y a quelques jours, le même Montella scellait l’avenir de son protégé du côté de San Siro.

Montella ravi, Inzaghi dithyrambique

« Cutrone fait un très beau championnat, il avait déjà laissé entrevoir son potentiel la saison passée. Il a beaucoup progressé depuis le début de la saison. Avec le club, nous avons décidé de ne pas écouter d’offres pour lui. Je lui souhaite de rester serein et de continuer à grandir », expliquait-il. Maillot floqué du n° 63 sur les épaules, le natif de Côme est en état de grâce pour La Gazzetta dello Sport. Idem pour le Corriere dello Sport, qui rappelle qu’à ses buts en compétition, il convient d’ajouter les trois autres marqués lors des amicaux de préparations, dont un doublé contre le Bayern Munich ! Dans les colonnes de la même publication sportive, l’emblématique Filippo Inzaghi, qui l’avait promu en réserve quand il y officiait en tant que coach malgré son jeune âge, s’enflammait pour celui que l’on présente déjà comme son héritier.

« Il a la grinta, l’humilité et la ténacité. Il sait ce que le mot sacrifice veut dire et il a envie de réussir. Il n’est pas facile d’endosser le maillot rossonero, d’être titulaire à San Siro et de marquer devant 65 000 spectateurs. Cutrone peut arriver très loin, il peut même arriver en sélection d’Italie : je lui dis de continuer à jouer comme il sait le faire, à être généreux et altruiste, à vivre avec cette notoriété inattendue mais de ne certainement pas changer. C’est sa force. Cutrone n’a en tête que le but et l’AC Milan », a-t-il conclu. Le directeur sportif Massimiliano Mirabelli est lui aussi sous le charme.

« Combien Cutrone vaut-il ? Beaucoup, comme tous nos joueurs. C’est un 1998, il est très bon, il vaut énormément et il restera de nombreuses années à Milan. S’il continue comme ça, il aura sûrement sa place, même si nous avons deux autres excellents attaquants, André Silva et Kalinic », a-t-il lancé au micro de Premium Sport. Avec les retours en forme d’André Silva et Kalinic, le temps de jeu de Patrick Cutrone baissera peut-être dans les prochaines semaines. À moins que le tube de l’été milanais ne s’installe durablement en tête des charts italiens voire européens...