Il est au cœur de l’actualité mercato depuis de nombreuses semaines au regard de son temps de jeu du côté de la Juventus depuis le début de la saison (10 apparitions seulement en championnat). Annoncé en discussion avec Arsenal ou encore Everton, Adrien Rabiot (24 ans) a dissipé toutes les questions au sujet de son avenir à court terme à l’issue de la victoire de la Vieille Dame contre Cagliari (4-0, 18e journée de Serie A).

« Oui, je resterai avec certitude à la Juventus. Il n’y a aucun problème. Je sens la confiance du club et du coach Sarri. 2019 n’a pas été facile pour moi, je suis arrivé à la Juve après une longue période sans jouer. Je cherche à m’adapter à un nouveau championnat, un nouvel environnement et un nouvel entraîneur. J’espère que 2020 sera meilleur pour moi et pouvoir aider la Juventus en exploitant tout mon potentiel », a-t-il lancé en zone mixte, relayé par Sport Mediaset et TMW.

Les doutes balayés

Une mise au point des plus claires, quelques heures seulement après celle de son directeur sportif Fabio Paratici au micro de Sky Sport Italia. Arrivé à l’été 2019, le natif de Saint-Maurice n’a donc pas l’intention de changer d’air en janvier, et ce, malgré des difficultés d’adaptation qu’il reconnaît volontiers. Mieux, pour le site officiel des Bianconeri, le milieu de terrain international tricolore s’est dit à disposition de son entraîneur Maurizio Sarri pour jouer où bon lui semblera.

« Je suis prêt à m’adapter et à jouer où l’équipe aura besoin de moi. Quand je suis arrivé, j’étais arrêté depuis longtemps, maintenant, je retrouve le rythme. Je me sens de mieux en mieux et nous voulons continuer à travailler comme ça. J’aime notre philosophie, avoir la possession du ballon et vite agresser l’équipe adverse. Cela nous permet de récupérer vite le ballon. Avec le temps, nous allons encore nous améliorer », a-t-il expliqué. Le ton est donné, le mercato d’Adrien Rabiot, lui, est scellé.