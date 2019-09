Son cas a fait jaser cet été. Suite aux arrivées d’Aaron Ramsey (28 ans) et Adrien Rabiot (24 ans), Blaise Matuidi (32 ans), promis à un temps de jeu moindre, a été annoncé sur le départ, avec notamment un possible retour en Ligue 1 à l’ordre du jour, à Monaco, Lyon ou encore Paris. Interrogé ce jeudi en conférence de presse à Clairefontaine, le milieu de terrain a lâché ses vérités.

« Un retour au PSG ? C’est faux. J’ai toujours dit que je me sentais bien à la Juventus Turin. Je suis dans l’un des meilleurs clubs du Monde. Paris a une très grande place dans mon cœur, j’ai réalisé un rêve d’enfant en jouant longtemps au PSG. Je suis honoré et heureux de jouer pour cette grande institution et cette grande équipe qu’est la Juve », a-t-il lancé, insistant sur son bonheur d’évoluer dans le Piémont.

« Vous parlez, moi je joue »

« Le club où je suis m’aide beaucoup à ce niveau-là. La Juve aide à prendre des années. C’est pour ça que je suis heureux dans ce club et que je m’y sens vraiment bien », a-t-il martelé, avouant ne pas avoir prêté oreille à toutes les rumeurs à son sujet. « J’ai joué au football moi. Tout simplement. Vous parlez, moi, je ne lis pas, je joue. Voilà, tout simplement », a-t-il lâché, fier de résister, à la Juve comme en sélection, à la concurrence toujours plus rude.

« Ça fait 10 ans qu’il y a de la concurrence en club et en sélection, je me dois de répondre présent sur le terrain, toujours. C’est ce que je fais, à moi de continuer ainsi. On ne te fait jamais de cadeau en football, à moi de montrer qu’on peut me faire confiance. Si je ne démontre pas, un autre joue à ma place, c’est comme ça. Si je suis encore là à vous parler, c’est parce que j’ai répondu présent sur le terrain et pas autrement », a-t-il conclu. Le message est passé.

