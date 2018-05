Le futur de Maurizio Sarri à Naples commençait sérieusement à faire parler. Courtisé par Chelsea et le Zenit, le technicien transalpin a bel et choisi plié bagage. Pour le remplacer, le club présidé par Aureilio De Laurentiis n’avait d’ailleurs pas attendu avant de dresser une liste élargie des possibles successeurs de Sarri. Et dernièrement, un nom revenait avec insistance : celui de Carlo Ancelotti. A bientôt 59 ans, l’ex-coach du Bayern Munich avait même rencontré récemment De Laurentiis en vue d’une collaboration.

Une rencontre qui a visiblement porté ses fruits puisque les Partenopei viennent d’annoncer officiellement l’intronisation de « Carletto » sur le banc de touche napolitain (contrat de trois ans, salaire annuel de 6,5 millions d’euros). « Le Napoli est heureux d’annoncer qu’il a défini un accord avec l’entraîneur Carlo Ancelotti concernant les conseils techniques de l’équipe première pour les trois prochaines saisons et donc à partir de 2018-2019 », peut-on lire dans le communiqué disponible sur le site du club.

Ancelotti de retour au pays

Un retour au pays donc pour Ancelotti qui avait quitté l’AC Milan et son Italie chérie en 2009 pour prendre les rênes de Chelsea et démarrer ainsi une carrière à l’étranger. Une trajectoire qui l’a mené successivement chez les Blues, au Paris Saint-Germain, au Real Madrid (où il a remporté une Ligue des Champions), puis au Bayern Munich. Une dernière expérience en Allemagne qui a tourné au vinaigre.

Ancelotti s’était en effet fait limoger au début de la saison 2017/2018 après la gifle reçue au Parc face au Paris Saint-Germain (3-0) lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. De retour sur le devant de la scène huit mois après, l’Italien va entraîneur sa cinquième équipe transalpine (après Reggiana, Parme, la Juventus et l’AC Milan). Saura-t-il enfin mener les Napolitains au titre de champion après plusieurs années de frustration ? Réponse dans les prochains mois.