BL : Axel Witsel sauve le Borussia Dortmund à Mayence

Le Borussia Dortmund se déplaçait sur la pelouse de Mayence pour le match en retard de la 25e journée de Bundesliga. En cas de victoire, le BvB avait l'occasion de revenir à quatre points du leader, le Bayern Munich. De son côté, le FSV souhaitait revenir à hauteur de l'Eintracht Francfort et s'immiscer dans la première partie de tableau.

La suite après cette publicité

Finalement, les hommes de Marco Rose s'imposaient sur la plus petite des marges à la Mewa Arena (1-0). Dans une rencontre légèrement dominée dans le jeu, les Schwarz-Gelben ne trouvaient pas la faille dans la défense adverse avant que le capitaine du soir, Axel Witsel, ne reprenne le coup-franc de Giovanni Reyna au second poteau, pour délivrer les siens (87e). Avec ce court succès, le club de la Ruhr creuse son avance sur le Bayer 04 et se rapproche des Bavarois au classement. Mayence bloque à la 10e place.