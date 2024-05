Euro 2024 : les Pays-Bas passent de 30 à 26 joueurs, Ian Maatsen sur le carreau

L’Euro 2024 c’est bientôt et du côté des Pays-Bas on vient de dévoiler la liste finale pour la compétition. Ainsi, des 30 noms révélés par Ronald Koeman, on passe à 26 joueurs qui seront du rendez-vous en Allemagne à partir du vendredi 14 juin prochain. Si on savait déjà que Marten de Roon était forfait pour blessure, trois autres joueurs sont sortis de l’équation.

Tout d’abord dans les buts, Nick Olij le portier du Sparta Rotterdam ne fait pas partie des trois gardiens choisis par le sélectionneur. En défense, Ian Maatsen qui a pourtant fait une grosse fin de saison à Dortmund ne sera pas là. Même son de cloche au milieu de terrain pour Quinten Timber du Feyenoord.

La liste des Pays-Bas

Gardiens : Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford) et Bart Verbruggen (Brighton)

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Micky van de Ven (Tottenham) et Stefan De Vrij (Inter Milan)

Milieux : Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Joey Veerman (PSV Eindhoven) et Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq)

Attaquants : Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Atlético de Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig) et Wout Weghorst (Hoffenheim)