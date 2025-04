FC Barcelone : Lionel Messi adoube Lamine Yamal

Qui aurait pu le croire il y a encore deux saisons ? Intégré à l’effectif du FC Barcelone au début de l’exercice précédent, un jeune gamin de 17 ans est devenu le leader d’attaque d’un des plus grands clubs du monde, et éclabousse de sa classe les terrains de Liga chaque week-end. Lamine Yamal est aujourd’hui déjà considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de la planète, alors que le gaucher ne sera majeur qu’en juillet prochain. Vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne, compétition où il a joué un rôle clé, l’attaquant est-il le digne héritier de Lionel Messi ? Difficile à dire, mais l’Argentin, lui, croit largement au talent du joueur d’Hansi Flick.

Lionel Messi a choisi de se livrer dans une interview accordée Simplemente Futbol. Interrogé au sujet de Lamine Yamal, l’octuple Ballon d’Or a largement validé la nouvelle star des Blaugranas : « ce que montre Lamine Yamal est impressionnant… il a déjà été champion d’Europe avec l’Espagne. Il n’a encore que 17 ans, il est en phase de croissance et il continuera à grandir en tant que joueur et à ajouter des choses à son jeu, comme je l’ai fait. Il a des qualités incroyables et il est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde » Difficile de le contredire.