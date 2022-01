Everton : Wayne Rooney admet avoir refusé le poste d'entraineur

Dans cette saison cataclysmique qui n'en finit plus, Everton continue de s'entretenir avec des entraineurs pour son banc, occupé par l'intérimaire Duncan Ferguson depuis le limogeage de Rafael Benitez. Les Toffees ont été liés à de nombreux techniciens, sans jamais sembler intéresser qui que ce soit, et l'un d'eux est un pur produit de chez eux, puisqu'il s'agit de la légende anglaise Wayne Rooney. Actuellement en poste à Derby County, et engagé dans une saison très compliquée, l'ancien joueur de Manchester United ne peut pas abandonner son club de Championship en cours de saison.

