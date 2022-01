Les problèmes continuent pour Wayne Rooney et Derby County

Derby County s'enfonce encore un peu plus dans les problèmes. Si l'EFL leur avait déjà retiré des points plus tôt dans la saison, le club entrainé par Wayne Rooney a échoué à convaincre l'EFL qu'ils ont un plan financier mis en place pour le reste de la saison et qui garantirait le paiement de leurs factures.

La BBC nous apprend donc que le club ne pourra pas enregistrer de nouvelles recrues, et qu'il risque de perdre des joueurs, à l'image de Phil Jagielka qui a quitté le club avec effet immédiat. Wayne Rooney était logiquement furieux lorsqu'il a appris la nouvelle. Le club peut encore espérer se sauver s'il trouve un repreneur sérieux et validé par l'EFL. Mike Ashley, l'ancien propriétaire de Newcastle, serait prêt à débourser 50 M de livres (59,9 M€) pour sauver le club.