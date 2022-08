Ligue 1 : Nice accroché par Strasbourg, malgré Andy Delort

Accroché par Toulouse lors du match d'ouverture (1-1), l'OGC Nice version Lucien Favre faisait sa première à l'Allianz Riviera contre le RC Strasbourg, battu par l'AS Monaco lors de la première journée. Pour l'occasion, le trio Stengs-Delort-Gouiri était aligné, derrière un milieu Thuram-Lemina et la nouvelle recrue Ilie. Après un premier round d'observation, la partie démarrait sur un faux-rythme où les deux équipes luttaient pour prendre le contrôle du ballon.

La suite après cette publicité

Les Alsaciens se montraient les premiers dangereux avec une belle reprise de Djiku, repoussée sur la ligne par Schmeichel, le néo-portier azuréen (24e). Quelques minutes plus tard, Ilie lui répondait par un bel enchaînement contrôle-frappe enroulée qui passait sur la droite du but (30e). Mais seulement trois minutes plus tard, Gouiri portait le ballon dans la surface et se faisait faucher par Nyamsi, qui semblait pourtant avoir touché le ballon. Une offrande parfaitement transformée par Delort (1-0, 35e).

L'OGC Nice toujours sans victoire

En seconde période, Strasbourg se montrait plus entreprenant avec une première frappe de Diallo, dont le tir cadré sur la gauche de Schmeichel était détourné par le portier danois (46e). Trouvé à proximité du rond central, Thomasson ouvrait ensuite vers la gauche de la surface pour Gameiro, qui résistait à Lotomba et pouvait conclure d'un joli lob du droit devant Schmeichel (1-1, 55e). Après une bonne entame de seconde période, le RCSA était récompensé.

Après avoir concédé l'égalisation, Nice reprenait peu à peu le contrôle du ballon et souhaitait répondre depuis l'égalisation strasbourgeoise. Les Alsaciens vont mieux dans ce match. Delort manquait le cadre sur sa gauche (60e), avant une frappe d'Atal qui fuyait le but de Strasbourg (84e). Finalement, malgré une fin de match compliquée, Strasbourg est parvenu à arracher le nul, mais reste toujours sans victoire avant de recevoir le Stade de Reims. À l'instar de l'OGC Nice, qui jouera sa place en Conference League face au Maccabi Tel Aviv.