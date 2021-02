Mauricio Pochettino fait redescendre la pression autour de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le Barça en a assez des différentes déclarations du PSG sur Lionel Messi. Leonardo a parlé de la situation de la Pulga, Di Maria a déclaré qu'il rêvait de jouer en club avec son compatriote, alors Pochettino a voulu faire redescendre la tension, à dix jours de l'affrontement entre les deux équipes en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Marseille, l'entraîneur parisien affirme qu'il n'y a eu aucune volonté de manquer de respect à l'entité catalane.

«On a un grand respect pour tous nos adversaires et les autres clubs. Il reste dix jours avant le Barça et nous nous concentrons sur la Ligue 1. Nous avons un immense respect pour une institution comme le Barça. Aujourd'hui nous sommes concentrés sur le derby contre l'OM, ensuite la Coupe de France, Barcelone viendra après. On n’essaye pas d'envoyer des messages et de chauffer le match. On reste concentrés sur nos performances à venir.» Les retrouvailles entre les deux clubs sont très attendues.