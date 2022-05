LdC, Real Madrid : David Alaba forfait face à Man City ?

Après une manche aller de toute beauté (4-3 pour Man City), le Real Madrid va tenter de renverser les Mancuniens mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu (match à suivre à 21 heures en direct sur notre site en live commenté). Mais Carlo Ancelotti a de très grandes chances de se passer de David Alaba, qui n'avait joué que 45 minutes à l'aller.

La suite après cette publicité

Ce lundi, AS et Marca assurent que le polyvalent défenseur devrait, sauf retournement de situation, être forfait pour cette rencontre face aux Sky Blues. Le joueur, qui souffre d'une gêne aux adducteurs, ne s'est pas entraîné hier et ce lundi. La presse est pessimiste.

Pour ces demi-finales retour de Ligue des Champions, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui pour profiter en exclusivité du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire du Real pour tenter de remporter 630 € (cote à 3,15). (cotes soumises à variation)